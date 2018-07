Trienal de Arquitetura dedica a edição de 2019 à racionalidade

Éric Lapierre, arquiteto e teórico francês, é o curador-geral da próxima Trienal de Arquitetura. A apresentação foi feita hoje pelo presidente da associação, José Mateus. A Poética da Razão é o tema central desta edição, a quinta da história destes encontros que visam "levar a arquitetura a um público não especializado".

Professor na Escola de Arquitetura de Marne-la-Vallée, em Paris, Éric Lapierre esteve em Lisboa em 2016 para uma palestra e foi uma das 48 equipas, 14 portuguesas, oriundas de 16 países, que apresentou um projeto de curadoria para a próxima edição da Trienal de Arquitetura.

"Não fazia trabalho curatorial há uns anos e queria repetir", explica Lapierre sobre os motivos que o levaram a concorrer. Docente de Architecture & Experience diz sobre a cidade de Lisboa que "é muito aberta internacionalmente falando, na relação com as ex-colónias, nomeadamente o Brasil, o que é muito rico", disse, à margem da conferência de imprensa que decorreu hoje no edifício de 17 andares de escritórios em Picoas, da autoria de Patrícia Barbas e Diogo Seixas Lopes, um exemplo dessa racionalidade construtiva que o curador quer abordar durante o próximo ano.

Éric Lapierre, curador geral da 53ª Trienal da Arquitetura de Lisboa © Jorge Firmino / Global Imagens

A racionalidade na arquitetura vem sendo estudada na faculdade onde leciona há cerca de dois anos com a equipa curatorial que o acompanha e que também leciona na escola de Marne-La-Vallée. "A programação e o tema são da nossa responsabilidade. A Trienal não tem sido mais que respeitosa das nossas decisões, o que é uma grande responsabilidade."

Cinco exposições em cinco pontos da cidade fazem a espinha dorsal da Trienal de Arquitetura:

No MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Economia de Meios, com curadoria do próprio Éric Lapierre, traz para o debate a massificação da arquitetura. "Parecem existir dois caminhos: o dos edifícios que quebram a tradição e os que querem destruir a história; a produção pós-moderna que quer reutilizar de diferentes maneiras o que já existe", resume, lembrando que no século XX se construiu mais do que em toda a humanidade.

Na Garagem Sul (CCB) estará Do Lado do Campo - Permacultura para arquitetos, uma exposição que pretende juntar agricultura e arquitetura, a partir da curadoria do filósofo Sébastien Marot. Em jeito de exemplo, Lapierre, a quem coube a apresentação de todo o programa, referiu o livro Agricteture, dos anos 30, e recordou que agricultura e arquitetura andam juntas desde o tempo de Vitrúvio.

Na Galeria Millennium, Espaço Interior, sobre imaginação e as novas formas que dá aos arquitetos, comissariada pelos italianos Mariabruna Fabrizi e Fosco Lucarelli.

Na Culturgest, O que é o Ornamento? Explica LaPierre: Com o modernismo, ele desapareceu. Em autores como Alvar Aalto, "o edifício transforma-se em ornamento". E nesta exposição, pretende-se "explorar a ambiguidade do ornamento". Um trabalho comissariado por Ambra Fabi e Giovanni Piovene.

No Palácio Sinel de Cordes, no edifício que tem servido de sede à Trienal de Arquitetura, Beleza Natural fala da racionalidade da construção, a partir de propostas dos curadores Laurent Esmilaire e Tristan Chadney. Podem ser selecionados para esta mostra projetos apresentados no concurso destinado a estudantes, aberto a partir de 24 de maio a universidades de todo o mundo.

A equipa curatorial conta ainda com o arquiteto português Vasco Pinelo de Melo, que tem sido assessor do gabinete de urbanismo do vereador Manuel Salgado na Câmara Municipal de Lisboa, como consultor para uma intervenção urbana estratégica em Lisboa.

À margem das exposições, vão decorrer conferências na Fundação Calouste Gulbenkian e serão atribuídos o prémio Début, destinado a arquitetos até 35 anos ou coletivos com idade média até 35 anos, e o prémio carreira.

Com uma histórico de 150 mil visitantes na última edição, ao longo de 2016, o orçamento da Trienal de Arquitetura será de 950 mil euros, parte dele financiado pela Direção-Geral das Artes. José Mateus lembrou que a candidatura da associação Trienal de Arquitetura ficou em primeiro lugar no concurso de apoios sustentados da Direção-Geral das Artes, o que corresponde a um financiamento de 1,1 milhões, divididos por quatro anos, entre 2018-2021.