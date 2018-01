Pub

Prémios do Sindicato de Atores dos Estados Unidos, os SAG Awards (Screen Actors Guild), foram atribuídos na madrugada de domingo, em Los Angeles

Foram conhecidos, na madrugada deste domingo, em Los Angeles, os vencedores dos prémios do Sindicato de Atores dos Estados Unidos, os SAG Awards (Screen Actors Guild). Morgan Freeman venceu o Prémio Screen Actors Guild Life Achievement, galardão atribuído anualmente e que homenageia os atores que tiveram uma carreira de excelência.

O filme "Três Cartazes à Beira da Estrada" sagrou-se o vencedor da noite, ao ganhar em todas as categorias para as quais estava nomeado: Melhor Elenco, Melhor Atriz ( Frances McDormand) e Melhor Ator Secundário (Sam Rockwell).

"Big Little Lies" foi a vencedora na categoria das minisséries com prémios atribuídos a Nicole Kidman e Alexander Skarsgård.

Sterling K. Brown venceu o prémio de Melhor Ator com "This is Us". O drama familiar sentimental da NBC venceu ainda na categoria de "Melhor Elenco de Drama, uma vitória surpreendente tendo em conta os favoritos "The Crown" e "A Handmaid's Tale".

A série "Veep" destacou-se na área da comédia, arrecadandos os prémios de Melhor Elenco e Melhor Atriz de Comédia (Julia Louis-Dreyfus).

Segue a lista completa:

Melhor Ator: Gary Oldman, em "A hora mais negra"

Melhor Atriz: Frances McDormand, em "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell, em "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney, em "I, Tonya"

Melhor Elenco: "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Elenco de Duplos: "Mulher Maravilha"

TELEVISÃO

Melhor Ator: Alexander Skarsgard, em "Big Little Lies"

Melhor Atriz: Nicole Kidman, em "Big Little Lies"

Melhor Ator (Drama): Sterling K. Brown, em "This Is Us"

Melhor Atriz (Drama): Claire Foy, em "The Crown"

Melhor Ator (Comédia): William H. Macy, em "Shameless"

Melhor Atriz (Comédia): Julia Louis-Dreyfus, em "Veep"

Melhor Elenco (Drama): "This Is Us"

Melhor Elenco (Comédia): "Veep"

Melhor Elenco de Duplos: "Game of Thrones"

