Será hoje atribuído o Urso de Ouro, na Berlinale. "Touch Me Not" seria o Urso de Ouro justo mas é preciso o júri ter coragem...

É um festival sem filmes consensuais e com mais desilusões do que surpresas, fazer previsões para o palmarés que esta noite é revelado talvez não seja a coisa mais fácil do mundo. A própria imprensa alemã não tem um favorito e são muitas as vozes críticas quanto à qualidade da secção oficial.

Um júri presidido por um cineasta menor como Tom Tykwer pode apostar numa escolha segura, o Urso de Ouro para Ilha dos Cães, de Wes Anderson, animação em stop-motion impossível de se atacar. Há também dois candidatos fortes alemães, Transit, de Christian Petzold e a comédia amarga In the Aisles, de Thomas Stuber, que ainda assim tiveram algum consenso entre a imprensa especializada. A verdade é que não há mesmo um favorito declarado, mas se o júri, que também inclui Ryuichi Sakamoto, quiser ser justo tem sempre a oportunidade de premiar Touch Me Not, da artista plástica romena Adina Pintillie, o ovni de todos os ovnis do festival mas também a melhor proposta de cinema do festival.

Touch Me Not é uma procura documental com encenações ficcionais sobre a intimidade dos nossos corpos. Adina filma-se a si própria a filmar os atores a questionar a sua intimidade e os limites do seu corpo. Um filme para ver sem tabus (na sessão de imprensa, muitos jornalistas não aguentaram os "close ups" aos órgãos genitais ao som dos Ramstein e a sala ficou com muitas cadeiras vazias) e que está próximo de encontrar aquela quimera do novo em cinema. Tem excessos, claro que tem, sobretudo em voltar a alguns personagens mais do que uma vez, mas tem aquela pulsão de perigo que é tão rara no cinema atual. Seria um Urso de Ouro com uma aura de escândalo que reabilitava o festival...

A mediania na ponta final da competição ainda nos deu Museo, o filme mexicano de Alonso Ruizpalacios, uma crónica verdadeira de um assalto a um museu em Satelite, uma cidade pequena junto à capital. Tratou-se do maior assalto alguma vez feito num museu com artefactos da cultura dos Maias e foi executado por dois amigos trintões com problemas de inserção social. Marcado por um arrojo formal assinalável, Museo nem sempre acerta nos tons mas tem um dos grandes momentos da carreira de Gael Garcial Bernal, que só não é o favorito para melhor ator porque existe um Joaquin Phoenix fulgurante em Don"t Worry, He Won´t Get Far on Foot, de Gus Van Sant.

Já agora, no que toca a prováveis vencedoras para o Urso de melhor atriz, a lista é maior. A decisão mais fácil seria apostar num prémio partilhado entre as atrizes de Figlia Mia, Valeria Golino e Alba Rohrwacher. Mas ao vermos a alemã Maria Baumer a fazer de Romy Schneider no fraquinho 3 Days in Quiberon, ficamos com dúvidas...Dúvidas que se adensam com a insanidade que Léonore Ekstrand dá à sua super-heroína no sueco The Real Estate.