"Eu, Tonya", Craig Gillespie

Quem espera conhecer a ex-patinadora artística Tonya Harding através deste biopic, comece por considerar que o que encontra por detrás do ostensivo "eu" do título não é mais do que uma das histerias do filme.

Craig Gillespie não está interessado na pessoa real, mas na potencialidade tragicómica da sua figura, que alimenta o jogo deste "falso documentário" com uma série de entrevistas ficcionadas a cruzar a história de vida de Tonya.

Margot Robbie assume, com competência, a caricatura da personagem - tal como Allison Janney, no papel da mãe -, promovendo o tom de comédia violenta e cool que garante a energia necessária ao retrato...

É um enorme cansaço chegar ao fim e perceber que não há nada de genuíno nesta aparente inovação do filme biográfico. A Tonya Harding de Gillespie é uma personagem anedótica com o mínimo de espessura humana.



Classificação: * (Medíocre)