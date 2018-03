Pub

O ator brasileiro Tony Ramos e o realizador Mauro Mendonça Filho marcam, hoje e sábado, presença no Fantasporto para receber o Prémio Carreira.

Os dois profissionais vão ainda apresentar a produção "Vade Retro", hoje no grande auditório do Rivoli, no âmbito do especial TV Globo que inclui exibições de Carcereiros e de Meio expediente.

Série com 11 episódios exibida no Brasil no ano passado, Vade Retro teve realização de André Felipe Binder e Rodrigo Meirelles sob direção geral de Mauro Mendonça Filho, tendo sido transmitida pela Globo Portugal no final de 2017.

Para além de Tony Ramos e de Mauro Mendonça Filho, o Prémio Carreira do Fantasporto vai também ser atribuído ao realizador, argumentista e crítico de cinema Lauro António, sendo que o seu primeiro filme Manhã Submersa, de 1980, vai ser exibido no final da tarde de sábado.

A 38.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto termina no domingo, contando no sábado com a sessão de encerramento e a exibição de Le Fidèle, de Michael R. Roskam, e a entrega de prémios.