Pub

Na ressaca das nomeações, os filmes nomeados estão a atrair mais espectadores. Em Portugal, só Lady Bird e Roman Israel, Esq. se estreiam após a cerimónia em março

Desde que na terça-feira foram anunciados os nomeados para os prémios da Academia que as salas portuguesas têm tido um acréscimo de espectadores. Os Óscares sempre foram uma bonança para as bilheteiras nacionais. A partir de janeiro e antes da temporada dos blockbusters americanos, o mercado português reage muito bem ao barulho mediático destes prémios, reforçado com o impacto cada vez maior das escolhas dos sindicatos de produtores e atores e dos próprios Globos de Ouro.

Os exibidores e distribuidores estão alinhados num calendário que tem quase tudo muito bem pensado - na semana passada chegou Chama-me pelo teu Nome, hoje estreia-se The Post e para a próxima quinta-feira teremos o grande favorito, A Forma da Água (com 13 nomeações). Olhando para os filmes com nomeações nas categorias mais relevantes só fica a faltar Lady Bird, com estreia a 8 de março, logo a seguir à cerimónia dos Óscares, a 4. Aparentemente, a NOS Audiovisuais não encontrou espaço num mercado de salas que não estica.

As distribuidoras promovem estes filmes com comunicados em que fazem questão de colocar nos posters o número de nomeações. Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson, está já a ser "vendido" como o filme que mais lucrou com este hype mediático, sobretudo porque poucos esperavam a justa nomeação de melhor realizador. Estreia-se na próxima quinta. Outras datas para decorar para quem quer apostar nos Óscares: Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott, já no dia 8, e Eu, Tonya, de Craig Gillespie, no dia 22.

Ou seja, o espectador que quer chegar à cerimónia com a matéria estudada tem a vida facilitada, mesmo se tiver perdido no verão passado Dunkirk. Este filme de guerra acabou de ser reposto nos cinemas UCI de Lisboa e Gaia, estando também disponível em home cinema. Inclusive Foge, filme de terror genial de Jordan Peel, está em exibição nos TVCine.

Quanto aos filmes com lançamento mais limitado, também vão apanhar a boleia dos Óscares, como Loveless - Sem Amor (candidato russo na categoria de melhor filme estrangeiro), com estreia marcada para a próxima quinta-feira; The Florida Project (nomeação para Willem Dafoe), no dia 15, e Olhares, Lugares (nomeação para melhor documentário), no dia 8. O próprio O Quadrado (nomeação para filme estrangeiro) vai continuar a rentabilizar o seu hype até aos Óscares.

Mas o efeito do estardalhaço das nomeações dos Óscares foi imediato. Segundo Nuno Sousa, o homem-forte dos cinemas UCI, as sessões de anteontem tiveram um "notório" acréscimo: "Três Cartazes à Beira da Estrada teve o dobro da melhor média por sessão e mesmo Chama-me pelo Teu Nome portou-se muito bem. Lembro também que temos tido sessões esgotadas de A Hora mais Negra. Até aos Óscares, os filmes nomeados vão funcionar muito bem."

Cada vez mais, o isco do Óscar é um bom negócio, conforme confirma Américo Santos, da sala Trindade, cinema art-house no Porto: "Há um efeito dos Óscares, basta ver como está a funcionar muito bem Chama-me pelo Teu Nome, ainda assim as coisas não são sempre lineares." Luís Apolinário, da distribuidora Alambique Filmes, reza a todos os santinhos que o lançamento em home cinema no próximo dia 15 de Uma Mulher Fantástica, de Sebástian Lelio, possa beneficiar da nomeação ao Óscar, sobretudo porque esta bela obra fez números indignos na sua recente passagem pelas salas. "Obviamente que as nomeações são um "holofote" que, por vezes, permite uma visibilidade que não é habitualmente alcançável para "pequenos" filmes. Em contrapartida, somos obrigados a estrear os filmes num contexto de grande concorrência, onde estão sempre filmes com holofotes maiores ", conta o distribuidor.

Outro distribuidor, a Big Picture, confirmou ao DN que, mal saíram as nomeações, mais sete exibidores pediram cópias para A Forma da Água. Corpo e Alma, de Ildikó Enyedi, o candidato húngaro, é outro dos filmes repostos hoje. Mais do que nunca, as distribuidoras estão atentas aos Óscares, embora a nomeação para Denzel Washington em Roman Israel, Esq. não tenha sido suficiente para garantir a estreia em sala, indo diretamente para home cinema, ainda sem data.