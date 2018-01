Pub

O filme "A Forma da Água" do realizador mexicano Guillermo del Toro lidera, com 12 nomeações, os prémios de cinema do Reino Unido, Bafta, foi hoje anunciado em Londres.

A película, que conquistou no domingo dois Globos de Ouro, está nomeada nas categorias de melhor filme e de melhor realizador, entre outras. The Shape of Water - A Forma da Água estreia em Portugal a 1 de fevereiro. Sally Hawkins interpreta o papel de uma empregada num laboratório secreto do governo norte-americano onde se torna amiga de uma criatura fantástica que está lá detida para experiências.

Seguem-se Três Cartazes à Beira da Estrada, filme de Martin McDohagh, com Frances McDormand, e o filme sobre Churchill, A Hora Mais Negra, protagonizado por Gary Oldman (ambos estreiam esta quinta-feira), cada um com nove nomeações aos prémios atribuídos anualmente pela Academia de Cinema do Reino Unido.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Para melhor filme são candidatos, além destes três, ainda, Dunkirk, de Christopher Nolan, e Chama-me pelo teu nome, de Luca Guadgnino, que chega aos cinemas portugueses no próximo dia 18.

Para melhor ator estão indicados Daniel Day-Lewis, Gary Oldman, Daniel Kaluuya, Jamie Bell e Timothee Chalamet.

Na representação feminina são candidatas a melhor atriz Annette Bening, Frances McDormand, Margot Robbie, Sally Hawkins e Saoirse Ronan.

Veja AQUI a lista completa dos nomeados.

Os Bafta são os prémios atribuídos anualmente pela Academia de Cinema do Reino Unido e a cerimónia de entrega decorrerá a 18 de fevereiro, duas semanas antes dos Óscares. A apresentação estará a cargo de Joanna Lumley, atriz da série de humor Absolutamente Fabulosas.