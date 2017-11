The Killers em 2013 no concerto do festival Super Bock Super Rock

Este é o segundo nome confirmado para o festival de 2018.

The Killers vão subir ao Palco Mundo do Rock in Rio no dia 29 de junho de 2018, encerrando o penúltimo dia do festival. A banda de Las Vegas traz a Lisboa o seu mais recente disco, Wonderful Wonderful, lançado em setembro deste ano, assim como êxitos antigos, como por exemplo Mr. Brightside, Somebody Told Me, When You Were Young ou Human.

O grupo de Brandon Flowers atuou em Portugal pela primeira vez em 2009, no festival Super Bock Super Rock, no estádio do Restelo, e, depois, em 2013, no mesmo festival mas no Meco.

A 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa está marcada para 23, 24, 29 e 30 de junho.

Para esta edição, a organização também já anunciou Bruno Mars como cabeça de cartaz do dia 24 de junho e os fãs já podem adquirir bilhetes diários para este dia a 69 euro ou passes para o primeiro fim-de-semana (23 e 24 de junho) a 117euro. Os passes para o segundo fim-de-semana vão estar disponíveis a partir de amanhã.