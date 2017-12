Pub

A diversidade da oferta musical natalícia é muita e ilustrada já hoje (18.00), no concerto de Maria Raducanu na Igreja de Santo António, promovido pelo Instituto Cultural Romeno. Mas há mais.

Raducanu é uma cantautora associada ao jazz e à world music, e uma apaixonada de Lisboa e do fado (que também canta). Neste concerto, intitulado Natal do Santo António, será acompanhada pelo guitarrista de jazz sueco Krister Jonsson. Este é um dos muitos concertos de Natal para ver.

Lisboa Música nas igrejas e O Feiticeiro de Oz ao vivo

No mesmo templo, dois dias depois (dia 7), terá lugar o próximo evento do Natal em Lisboa 2017, organizado pela CML: Camerata Atlântica, com a mezzo Carolina Figueiredo, em obras de Haydn, Händel, Bach, Corelli e Vivaldi (às 21.30). O ciclo decorre até dia 17, passando por templos como Igreja da Conceição Velha (dia 8), Igreja de São Roque (dia 10), Igreja da Graça (dia 15) e Igreja dos Navegantes (dia 17). Mas também há espaços menos convencionais, digamos, como o Teatro São Luiz (dia 10) e átrio das chegadas do aeroporto (dia 14), aqui com Dançar o Natal, envolvendo danças africanas, brasileiras e latinas... e envolvendo ativamente (espera-se) os circunstantes de forma espontânea (a partir das 19.00).

Pelo meio, o Natal em Lisboa tem ainda lugar para o ecumenismo, com eventos a decorrer no Centro Budista de Lisboa (Telheiras), no dia 9, e no Centro Ismaili (Laranjeiras), no dia 16, este com uma muito interessante proposta a cargo do reputado especialista espanhol em música medieval, Eduardo Paniagua, que nos trará um programa ilustrativo do convívio das três religiões do Livro no Al-Andalus.

Ainda na capital, mas nas salas mais tradicionais, é também a variedade que impera. Na Gulbenkian, a abertura da época faz-se com o visionamento de O Feiticeiro de Oz, com orquestra ao vivo (dias 8 e 9). Uma semana depois, Coro e Orquestra Gulbenkian e um conjunto de solistas em que se destacam Maria Cristina Kiehr e Peter Harvey interpretam quatro das seis cantatas que compõem a magnífica Oratória de Natal, de J. S. Bach. Dirige Michel Corboz. Nos dias 20 e 21 é a vez da mais recente tradição dos Natais do Mundo do Coro da Fundação, este ano acrescentado de trechos de musicais, ou não fosse solista Sofia Escobar. Dirige Jorge Matta.

Do São Carlos, duas propostas bem diferentes, antes e depois do Natal. Primeiro, o clássico Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, pela CNB e Sinfónica Portuguesa (OSP), no Teatro Camões, com 11 apresentações entre 8 e 22. Dirige Pedro Neves, numa produção em que participam Edgar Pêra (vídeo) e José António Tenente (figurinos). Estreando a 28 e prolongando-se até ao Dia de Reis, estará no teatro a ópera L"Enfant et les sortilèges, de Maurice Ravel, baseada num texto de Colette. Joana Carneiro dirige a OSP e um elenco encabeçado por cinco cantoras portuguesas.

A terminar a ronda lisboeta, o CCB tem bailado (Giselle e Lago dos Cisnes), pelo Russian National Ballet (dias 7 e 9), um concerto pelo Harlem Gospel Choir (dia 12; estão em digressão nacional), o Messias, de Händel, dirigido pelo reputado Leonardo García Alarcón (dia 17), e o clássico Mary Poppins (anuncia-se a versão digital restaurada), no dia 23.

Porto Vésperas de Natal na Casa da Música

No Porto, a Casa da Música tem três propostas: um concerto da Banda Sinfónica Portuguesa com o Coro Infantil da Academia de Costa Cabral (dia 16); o programa Nas vésperas de Natal, com a Sinfónica do Porto dirigida por Martin André tocando um programa de Rimsky-Korsakov e Tchaikovsky (Suites de bailados); por fim, o programa natalício da Orquestra Barroca e do Coro Casa da Música, com Laurence Cummings a dirigir um programa de autores dos séculos XVII e XVIII, incluindo a parte I (a natalícia) do Messias, de Händel.

Algarve Concertos natalícios de Faro a Quarteira

No Algarve, a Orquestra Clássica do Sul, sempre dirigida pelo seu titular, Rui Pinheiro, fará concertos natalícios em Faro (dia 11), Albufeira (dia 15), Moncarapacho (dia 16) e Quarteira (dia 17).

Outras regiões Coimbra com concerto solidário

As restantes orquestras regionais também não falham a época: a Filarmonia das Beiras, dirigida pelo seu titular, António Vassalo Lourenço, faz concertos de Natal em Albergaria-a-Velha (dia 10) e em Espinho (dia 21), com obras de Händel e Bach; pelo meio há um Concerto de Natal especial, pois também comemorativo dos 20 anos da Orquestra e dos 44 anos da Universidade de Aveiro. Será no dia 15, no Teatro Aveirense, contando por solista com o excelente guitarrista Pedro Rodrigues. Já a Orquestra do Norte (ON, na foto) faz programas natalícios na sua cidade-sede, Amarante (Igreja S. Gonçalo), no dia 17, e quatro dias depois, em Chaves. Artur Pinho Maria dirige o primeiro e José Ferreira Lobo, titular da ON, o segundo. Em Coimbra, a Orquestra Clássica do Centro escolheu Figueiró dos Vinhos para o seu concerto, em memória das tantas vítimas dos incêndios deste ano. Será no próprio dia 25, às 17.00. Dirige Cesário Costa. No Funchal, a Orquestra Clássica da Madeira faz no dia 16 (Auditório do Casino) um programa com música de filmes famosos, dirigido por Nuno de Sá.