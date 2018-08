Israel venceu o Festival Eurovisão da Canção. Portugal ficou em último

"Toy" de Netta foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2018. O tema de Israel obteve 529 pontos, no somatório das votações dos júris nacionais e do público, tendo sido também neste último caso o favorito.

Portugal obteve apenas 39 pontos, ficando em último lugar.

Israel era uma das favoritas nas apostas, mas a sua vitória ao longo do serão não foi de imediato clara. Durante o período de quase uma hora em que as votações dos vários júris que se encontram nos 43 países que participam na Eurovisão os primeiros lugares foram também sendo disputados entre Chipre (acabou em segundo), Áustria (terceiro) e Alemanha (quarto). Até a Suécia, que terminou em sétimo chegou a dada altura parecer ter possibilidades de lutar pelo lugar cimeiro.

Mas feitas as contas, e pela quarta vez na história do evento, o prémio foi mesmo para Israel, que deverá assim organizar o festival do próximo ano.

