Estranhamente, Steven Spielberg não vai concorrer a melhor realizador nem Jessica Chastain para melhor atriz. A ausência de James Franco soa a punição moral...

Estar na calha para ser nomeado e depois não o ser. Deve ser a coisa mais frustrante para um artista no meio destas campanhas da temporada dos Óscares. Kathryn Bigelow, com o seu muito pouco amado Detroit, por exemplo, não perdeu sono com esta ansiedade, bem ao contrário de um Armie Hammer, que em Chama-me Pelo Teu Nome tinha muitas chances de estar na lista dos cinco escolhidos para melhor ator secundário. São as consequência deste jogo de lobbies e de campanha.

Este ano, a lista de ausentes tem nomes fortes e apresenta injustiças de bradar aos céus. Como é possível a direção de Steven Spielberg em The Post estar de fora? Ou como na lista dos melhores filmes do ano (poderiam ser 10, foram 9...) não cabe Amor de Improviso, de Michael Showalter? A lógica na Academia é um luxo aleatório.

Faz também muita impressão pensar que Holly Hunter, brilhante precisamente em Amor de Improviso tenha sido esquecida, embora a grande ausência passe por James Franco na categoria de melhor ator. A sua interpretação em Um Desastre de Artista certamente iria dar-lhe mais uma nomeação mas as acusações de comportamento sexual impróprio confirmaram o pior: a caça às bruxas está em vigor no coração da indústria de cinema dos EUA.

Outra das ausências notadas é a de Martin McDonagh em Três Cartazes à Beira da Estrada como melhor realizador. O filme que venceu nos Globos de Ouro e nos Sindicatos dos produtores e dos atores parte assim para esta corrida com um calcanhar de Aquiles significativo.

Nas atrizes, a colheita é forte mas não deixa de ser triste o esquecimento da imensa Jessica Chastain em Jogo da Alta Roda, uma interpretação talvez mais digna de atenção de Óscar que a de Meryl Streep em The Post, que ainda assim é inatacável. Palavra também para a omissão em torno de Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott, filme que apenas foi visado através de Christopher Plummer. A Sony apostava muito neste thriller.

Quanto a omissões justas talvez seja sensato o caso de Tom Hanks, algo cabotino em The Post. Esperava-se também que Armie Hammer pudesse ser nomeado em Chama-me Pelo Teu Nome, mas aí a concorrência tem trabalhos mais fortes. Aliás, nos secundários o engarrafamento era de tal maneira notório que até o brilhante Michael Stuhlbarg em Chama-me Pelo Teu Nome e Bob Odenkirk em The Post ficaram de fora.

As pressões dos grandes estúdios de Hollywood nem sempre resultam. Veja-se o exemplo de Wonder Woman, de Patty Jenkins. A Warner fez tudo para que esta fantasia pudesse estar na lista dos melhores filmes do ano mas a Academia acabou (justamente) por não ir na conversa. Aliás, o preconceito de género continua a ser notório: Blade Runner 2049, ficção-científica de qualidade e aclamada pela imprensa, acabou por ficar de fora nas categorias que realmente contam. Se a Academia tivesse nomeado mais um filme na categoria de melhor filme, Mudbound- As Lamas do Mississipi, de Des Rees e Eu, Tonya, de Craig Gillespie, poderiam estar lá. Felizmente, não estão. Dois filmes empolados por "hype" a mais.

Como não cabem todos nestas nomeações, não vale a pena tentar arranjar muitas justificações para Steve Carell em Derradeira Viagem (um dos mais sonantes esquecimentos) ou Guerra dos Sexos (quase a ser lançado em Portugal em home-cinema), muito menos para a sempre nomeada Michelle Williams em Todo o Dinheiro do Mundo. Percebe-se também que riscos é coisa que a Academia continua a não correr. Nomear um filme que dividiu como Mãe!, de Darren Aronovsky, nem pensar. A Paramount, o estúdio que o produziu, até levou um cartão vermelho: está com zero nomeações. Por falar em riscos, The Florida Project, de Sean Baker, o filme "indie" do ano, também ficou de mãos a abanar (apenas tem a nomeação de Willem Dafoe, nos secundários).