"The Post", de Steven Spielberg

A publicação dos chamados "Pentagon Papers", em 1971, pelo jornal The Washington Post representou um momento fundamental na revelação das mentiras de Richard Nixon sobre o Vietname e também na história social do jornalismo americano.

Com Tom Hanks e Meryl Streep a assumir personagens emblemáticas (editor e proprietária do jornal, respectivamente), Spielberg faz um admirável filme "coral", remetendo-nos para um momento fulcral nas tensões entre poder político e liberdade de imprensa.

Apontado, muito justamente, como uma saga que fala para a América do presente, este é também um caso exemplar de retorno à nobre tradição liberal de Hollywood, afinal evocando o tempo imediatamente anterior à eclosão do escândalo Watergate (que Alan J. Pakula encenou, em 1976, nesse filme notável que é Os Homens do Presidente).

Classificação: ***** (Excecional)