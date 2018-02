Pub

As cinco cantoras reuniram-se na sexta-feira em Londres.

Victoria "Posh Spice" Beckham, Emma "Baby Spice" Bunton, Geri "Ginger Spice" Halliwell, Melanie "Scary Spice" Brown and Melanie "Sporty Spice" Chisholm juntaram-se na passada sexta-feira em Londres e além da fotografia publicada nas redes sociais prometeram trazer de volta "a essência" da Spice Girls. O que é que isto significa exatamente?

"Tivemos uma tarde maravilhosa a pôr a conversa em dia e a recordar as coisas espantosas que vivemos juntas", dizem as cinco cantoras no comunicado oficial. "Todas concordamos que há várias possiibilidades entusiasmantes de trazer novamente a essência original das Spice Girls, e ao mesmo tempo reforçar a nossa mensagem de empoderamento feminino para as futuras gerações."

Para já, parece que não estão a planear lançar músicas novas. Mas, segundo o jornal inglês The Sun, há a hipótese de lançarem uma compilação com alguns dos maiores sucessos da banda ou até de participarem juntas num programa de televisão. E a prova de que há novos projetos a tomar forma é que na reunião participou também o manager Simon Fuller.

Segundo a imprensa britânica, cada uma delas assinou um acordo no valor de 10 milhões de libras (11,3 milhões de euros) para participar em novos projetos ou apenas para ceder os direitos para produtos e outras ações de marketing.

A última vez que as Spice Girls se apresentaram juntas foi na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Com sucessos como Wannabe, 2 become 1 e Viva forever, as Spice Girls venderam cerca de 85 milhões de discos em todo o mundo no auge da sua carreira, no final da década de 1990, lançando apenas três discos: Spice (1996), Spiceworld (1997) e Forever (2000). Apesar das várias tentativas para prosseguirem carreiras a solo, nenhuma delas conseguiu repetir o sucesso alcançado pelo grupo.