Darren Aronofsky, que juntou Jennifer Lawrence, Javier Bardem e Michelle Pfeiffer em "Mãe!", explicou no festival South by Southwest a sua visão única sobre o cinema independente

Quando Darren Aronofsky estava a filmar "A Vida Não É Um Sonho", o protagonista Jared Leto injetou-se com água para tentar perceber como era ser viciado em drogas. Em "Cisne Negro", o realizador enfrentou o ceticismo de quase toda a gente, porque muirtos achavam que os fãs de horror não gostavam de ballet e vice-versa. Para o mais recente "Mãe!", um filme de terror com um elenco de luxo, Aronofsky, Jennifer Lawrence e Javier Bardem fizeram um ensaio de três meses antes de começar a filmar.

"Contar histórias é uma arte, é uma ciência, e até é mais que isso: é aquilo que nos torna humanos", afirmou o realizador na sua estreia no festival de cinema do South by Southwest, que começou ontem em Austin, Texas. "Foram as histórias que nos fizeram sair do reino animal", considerou. "Somos os únicos que conseguimos pegar nestas ideias e sermos inspirados e tocados por elas, torná-las em coisas e assim mudar o mundo."

Aronofsky tem um longo legado de filmes independentes que desafiaram os padrões narrativos., desde "Pi" totalmente a preto e branco, "Noah", que inicialmente teve uma receção desastrosa, ou "The Wrestler" com um Mickey Rourke em rota descendente. Na sua intervenção no South by Southwest, cujo festival de cinema decorre até 14 de março, Aronofsky enumerou os "Dez Mandamentos" dos filmes independentes:

O primeiro é fazer o filme que só você pode fazer. "Não pode acabar a fazer aquilo que as pessoas querem ver, há grandes corporações a fazerem isso", explicou o realizador. "Admiro os filmes que só existem porque foi aquele realizador que o fez."

O segundo mandamento é sobre a persistência, que Aronofsky considera ser nove décimos do jogo. "É preciso lutar sem parar", disse, contando que a duas semanas de começar a filmar "A Vida Não é Um Sonho" o orçamento foi cortado de 5 para 2,5 milhões de dólares. "Estava num bar e comecei a chorar", confessou.

Segue-se a ideia de trabalhar como uma família, não necessariamente de sangue. "Tem a ver com a forma como se trata as pessoas que não conhecemos", disse, referindo que o ambiente nos seus estúdios é de família. "Não há lugar para dinâmicas de poder esquisitas."

O quarto mandamento é fazer o trabalho de casa antes de ir para estúdio. Além dos três meses de ensaio para "Mãe!", no filme "The Fountain", com Hugh Jackman, o realizador fez um storyboard para todas as cenas e montou-as com música, algo que muita gente consideraria perda de tempo.

O quinto conselho é adaptar à realidade e tornar as limitações em vantagens. Muitas das características das obras de Aranofsky são produto dos baixos orçamentos e equipas; por exemplo, "The Wrestler" incluiu um combate real para conseguir uma audiência ao vivo.

Aronofsky aconselhou também a não ter medo dos atores e disse algo que desencadeou gargalhadas: "os atores meteram-se nisto porque querem chorar. Eles querem essa emoção."

Em sexto lugar vem a necessidade de olhar para o filme pensando na forma como a audiência o verá. "Estejam completamente presentes. Não estamos a fazer filmes para nós mesmos."

Os três últimos mandamentos são talvez os mais importantes: levar a visão até ao fim, não arrastar o processo de edição e fazer cinema com mensagem.

"Nunca se termina um filme, abandona-se", brincou, falando da tentação de continuar a editar e a mudar coisas até à exaustão - o que justifica que muitos filmes indie estejam vários anos n o limbo à espera de serem terminados.

A última ideia é sobre a mensagem. "A arte é disrupção, especialmente nos dias de hoje", disse. "Vocês não têm desculpa para fazerem filmes vazios." Aronofsky considera que os filmes não têm de ter todos necessariamente uma mensagem política. Mas nesse caso, devem ser honestos e muito humanos. "Mandem os críticos para o inferno e tentem mudar o mundo."