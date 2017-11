Pub

Gaugin, de Edouard Deluc

Afinal de contas, nem tudo é digital nos tempos que correm... É bem verdade que, para traçar este retrato de Paul Gauguin (1848-1903), o filme de Edouard Deluc evoca as convulsões do impressionismo e pós-impressionismo num tom académico que não ultrapassa as boas intenções de um telefilme biográfico.

Mas não é menos verdade que Deluc, recusando as "facilidades" das imagens virtuais, se empenhou em evocar a odisseia estética e sentimental do pintor em Tahiti através de esplendorosas paisagens naturais que, muito para além da lógica corrente do "bilhete postal", adquirem um fundamental valor dramático na sua narrativa.

Com um enérgico Vincent Cassel no papel de Gauguin, eis um filme "antigo" pelo espírito, apesar de tudo com uma energia visual que falta a muitas experiências ditas "modernas".

Classificação: ** (com interesse)