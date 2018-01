Pub

A banda junta-se, assim, aos já confirmados Wolf Alice, Khalid e Friendly Fires

Está confirmada a primeira banda para o palco NOS no dia 12 de julho do festival NOS Alive'18: Snow Patrol estão de regresso a Portugal para marcar a sua presença no Passeio Marítimo de Algés.

O grupo escocês, composto por Gary Lightbody, Nathan Connolly, Paul Wilson, Tom Simpson e Jonny Quinn, não lança um novo álbum desde 2011. "Run", "Signal Fire", "Chasing Cars", "Just Say Yes" e "Open Your Eyes" são algumas das músicas mais conhecidas.

Para o mesmo dia do festival estão já confirmados Wolf Alice, Khalid e Friendly Fires.

O NOS Alive"18 está de regresso nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Já só restam bilhetes diários para os dias 12 e 13 de julho.