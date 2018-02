Pub

Digressão americana com três dos quatro membros fundadores assinala os 30 anos da formação do grupo.

Os Smashing Pumpkins anunciaram uma nova digressão - a Shiny And Os So Bright Tour - naquele que será o regresso aos palcos com os três membros fundadores do grupo, Billi Corgan, Jimmy Chamberlin e James Iha, desde 2000. Ficará a faltar apenas o baixista, D'Arcy Wretzky, nesta digressão pela América do Norte, que arranca a 12 de julho em Glendale, no Arizona.

A banda de Chicago celebra assim os 30 anos desde a sua formação em 1988, uma carreira que teve como ponto mais alto o disco Mellon Collie, lançado em 1995 e do qual se vederam 21 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. Os Smashing Pumpkins separaram-se em 2000.

O vocalista Billy Corgan continuou a banda, com outras formações, mas esta será a primeira vez que três dos membros originais se voltam a encontrar em palco.

O grupo vai atuar em 36 cidades americanas, revisitando sobretudo os temas anteriores a 2000, incluídos nos primeiros cinco álbuns dos Smashing Pumpkins. Para já, não está prevista qualquer data na Europa.