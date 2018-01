Pub

O festival arranca no dia 22 de março e continuará até ao último dia do mesmo mês

Slow J, Mishlawi e Os Quatro e Meia estão confirmados para o festival Primavera Surf Fest, que estará de regresso à praia do Paraíso, na Costa da Caparica, em março. Os artistas atuarão no segundo dia do festival - dia 23 de março.

Entre diversas provas e atividades de surf, que reunirão centenas de atletas, o festival inclui seis noites de espetáculos musicais dos mais diversificados géneros.

Juntam-se, assim, a músicos como HMB, Valete, Dead Combo e Sara Tavares. Também Orelha Negra e Carlão, que já tinham marcado presença na edição anterior, regressam à Caparica.

Hugo Pinheiro, multi campeão da Europa, é um dos grandes nomes do bodyboard que irá competir nos dias 24 e 25 de março.

