Silva, Tiago Nacaratto, Moullinex e DJ Kamala são os novos nomes anunciados para o cartaz do festival Sol da Caparica

Depois da aventura na Eurovisão, onde foi responsável pelo tributo às Doce, o português Moullinex, alter-ego do músico Luís Clara Gomes, regressa aos concertos com os seus temas - sobretudo aqueles que integram o seu último álbum, Hypersex, lançado em outubro do ano passado.

O músico brasileiro Silva, que há dois anos andava a reinterpretar os grandes temas de Marisa Monte e que está por estes dias a lançar o seu sexto álbum intitulado Brasileiro, é atualmente um dos músicos mais ativos do outro lado, com parcerias com nomes como a veterana Gal Costa ou a jovem Anitta. Este é o single do novo disco de Silva, A Cor é Rosa:

Já Tiago Nacaratto é um músico português que se tornou conhecido no ano passado quando participou no concurso The Voice e que está agora a dar os primeiros passos com uma carreira em nome próprio. E DJ Kamala é um dos nomes que costuma animar os palcos de clubbing nos festivais de verão (este ano assina também a curadora do palco Music Valley do Rock in Rio).

O festival Sol da Caparica acontece de 16 a 19 de agosto, na Costa da Caparica, com um cartaz só com músicos de países de língua portuguesa, entre os quais Rodrigo Leão, Anselmo Ralph, GNR, Filipe Catto, Vírgul, Jimmy P, Sara Tavares, Miguel Araújo, Carolina Deslandes, Calema, Frankie Chavez, Expensive Soul, Piruka, Linda Martini, Wet Bed Gang e Carminho.