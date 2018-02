Pub

O canadiano foi ontem confirmado para o dia de encerramento do festival alentejano, que se realiza de 7 a 11 de agosto.

Stiches, Mercy, There"s Nothing Holdin" Me Back, Treat you Better. Eis alguns dos temas que Shawn Mendes certamente irá incluir no alinhamento do concerto de 11 de agosto, dia de encerramento da 22.ª edição do Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar. A confirmação da presença do cantor no festival alentejano foi feita hoje à noite pela promotora. E neste seu regresso a Portugal, o cantor, que faz 20 anos a 8 de agosto, deverá ainda trazer ao palco principal do festival canções do novo álbum, a lançar este ano.

Shawn Mendes saiu do anonimato através de vídeos que publicou nas redes sociais, sobretudo no Vine e no Youtube, com versões de outros músicos que conquistaram milhares de visualizações, depois de ter aprendido a tocar guitarra através de vídeos na internet. Mas não se ficou por aí. Mendes deu o passo em frente e foi já com as suas próprias composições que conquistou fãs um pouco por todo o mundo.

Portugal não ficou indiferente a este fenómeno. Aliás, como referiu à revista Notícias Magazine, em 2015, Portugal foi mesmo o primeiro país onde atuou. Filho de um emigrante português, Manuel Mendes, e de mãe inglesa, Karen, a sua estreia ao vivo foi no centro de Lagos, durante umas férias de verão, quando tinha 14 anos. "Os meus pais andavam por ali a fazer compras e eu fui para o centro de uma praça. Pus-me a cantar em voz alta uma música do Bruno Mars. As pessoas pararam, ficaram a assistir, no final aplaudiram. Pronto, correu bem", contou.

Na sua primeira passagem oficial por Portugal, em 2016, o cantor, nascido em Toronto, no Canadá, atuou na Sala Tejo, da Meo Arena. Foi em Lisboa que terminou a sua primeira digressão mundial, apresentando o seu primeiro trabalho de estúdio, Handwritten, e os cerca de quatro mil bilhetes esgotaram logo no dia em que foram postos à venda, em apenas duas horas. No ano passado, e já com um novo álbum, Illuminate, voltou a Lisboa, desta feita ao recinto principal da Meo Arena, também esgotado. Agora, à terceira passagem pelo nosso país, e muito provavelmente já com um terceiro álbum editado, o cantor atua no principal palco do festival Meo Sudoeste, encerrando a 22.ª edição.

Depois desta confirmação, muitos pais devem ser confrontados com o pedido de adolescentes para se estrearem nestas lides dos festivais de verão. Para a edição deste ano, que se realiza de 7 a 11 de agosto, estão já confirmadas para o palco principal as atuações do DJ e produtor holandês Harwell, a 9 de agosto e, para o dia seguinte está confirmado o DJ norte-americano Mashmello, que em 2017 se apresentou pela primeira vez em Portugal, precisamente no festival alentejano.