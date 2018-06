Shakira na Altice Arena. Melhor ver do que ouvir

Pub

Há sete anos que a cantora não pisava um palco em Portugal. Quebrou-se o jejum ao som dos melhores êxitos, ficou a vontade de a ouvir em melhores condições

21.15. Luzes apagadas. Telemóveis ao alto no Altice Arena. Shakira entra em palco ao som da canção natural: Estoy Aqui. O primeiro dos êxitos numa digressão de regresso, após o cancelamento de vários concertos, incluindo aquele que deveria ter dado em Portugal a 10 de novembro. Fez questão de o mencionar.

"Há uns meses pensei que não voltaria a cantar, mas os milagres acontecem. Se estou aqui é por vocês, Obrigada por serem meus amigos e me deixarem cantar para vocês mais uma vez", disse num português com sotaque brasileiro. Passaram sete anos desde o último concerto, lembrou.

Merecia, pois, uma qualidade de som melhor do que aquela que acompanhou os espectadores que assistiram às duas horas de concerto na plateia, sobretudo durante a primeira parte (o Acto I) - 10 canções, entre elas She Wolf, Underneath Your Clothes, Me Enamoré e Chantaje.

Shakira dividiu o concerto em quatro atos. Foi rockeira no primeiro, a bailarina exímia dos seus videoclips nos restantes.

Sem surpresa, a sala entusiasmou-se com a óbvia Whenever Wherever, o primeiro single de Laundry Service (2001) e aquele que a mostrou ao mundo. Shakira fez os seus passos de dança do ventre e usou aquele que é o melhor adereço em palco: os longos cabelos encaracolados.

Foi preciso chegar à reta final do concerto e às canções criadas para os grandes eventos desportivos - La La La e Waka Waka - para que subisse a pulsação numa muito composta Altice Arena. No encore, Shakira cantou a balada Toneladas entre o público e deu-se um banho de multidão até ao palco principal para as duas joias da coroa, Hips Don't Lie e La Bicicleta.

O alinhamento completo:

Acto I

Estoy aquí

She Wolf

Si te vas

Nada

Perro fiel

Underneath Your Clothes

Me enamoré

Inevitable

Chantaje

Acto II

Gods

Whenever, Wherever

Acto III

Underwater

Tú

Amarillo

La tortura

Can't Remember to Forget You

Loca / Rabiosa

Acto IV

La Bicicleta (instrumental)

La La La (Brazil 2014)

Waka Waka (This Time for Africa)

Encore:

Toneladas

Hips Don't Lie

La bicicleta

