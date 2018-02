Alyosha, o miúdo no centro da história do novo trabalho do cineasta russo Andrey Zvyagintsev

Pub

Nomeado ao Óscar de Melhor Produção Estrangeira, o novo filme de Andrey Zvyagintsev retrata o desaparecimento de uma criança.

A Rússia de Andrey Zvyagintsev, cineasta que tem granjeado admiração internacional a cada novo filme, é aquela que se espelha no rosto das personagens. Na sua maio- ria, semblantes marcados pela frieza, desalento, exasperação e melancolia, como que figuras tomadas por um inverno interminável. Sintomas de uma frustração social que a sua quinta longa-metragem, Sem Amor, escancara a partir de um drama familiar consonante com a crise da vida moderna. Precisamente, essa "melancolia russa" começa por assumir traços muito carregados no rosto de uma criança, Alyosha, que vemos a regressar a casa depois das aulas, sem amigos, escolhendo o trajeto mais isolado. Há um vazio no seu olhar, no modo como observa as outras crianças a brincar no pátio em frente a casa, que lança, sem equívocos, a ideia inscrita no título do filme: este miúdo não recebe amor.

Os pais estão em processo de divórcio, ao mesmo tempo que procuram vender a casa, e a turbulência emocional da situação toma contornos devastadores para Alyosha no dia em que os ouve dizer que não querem ficar com ele... Empurram a responsabilidade de um para o outro como se fosse uma batata quente, alheios à decadência da sua postura. E depois dessa noite de palavras amargas, nada será igual: o miúdo foge de casa no dia seguinte e os progenitores só dão por isso na manhã do dia a seguir a esse. Como foi possível? Ambos passaram a jornada com os respetivos amantes, totalmente abstraídos de qualquer - no mínimo - dever ou cuidado parental.

Muito para lá do simples gesto de apontar o dedo às duas personagens, o que Zvyagintsev elabora através da história deste desaparecimento, filmada com meticuloso formalismo e agudeza dramática, é uma perspetiva sobre a própria conjuntura das relações - a deles e a que mantêm com os novos parceiros. Vidas que assentam em estratégias de aceitação social e numa superficialidade quotidiana desoladora (veja-se a mãe de Alyosha, sempre agarrada ao smartphone a postar fotografias...). Tudo, entenda-se, coerente com o retrato de uma sociedade desalmada.

Por isso é tão violenta, apesar da sua quietude, a segunda parte do filme, que é inteiramente dedicada aos procedimentos de resgate. Por toda a parte, uma equipa de voluntários cola cartazes que os transeuntes ignoram, e quando se grita o nome de Alyosha, o único retorno é o eco. Zvyagintsev enche cada plano com a ausência desse rapaz que ninguém amou, fazendo que, tanto o interior de uma casa moderna como um edifício em ruínas, transpareçam o apocalipse das emoções (como a certa altura o pai da criança pergunta a um colega de trabalho: "Achas que o mundo vai acabar?"). É desse vazio narrativamente esculpido nas imagens que se faz este filme. Uma elegância visual que parece estender a temporalidade das buscas e nos envolve na toxicidade moral das personagens.

Depois do mais assumidamente político Leviatã (2014), Sem Amor volta a tocar de forma mais subtil, mas não menos contundente, as feridas de um país que vive enregelado.