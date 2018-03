Livro chega às lojas no mesmo dia do filme

Com o título Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, o livro chegará às lojas no mesmo dia em que o segundo filme é lançado mundialmente nos cinemas.

O livro com o argumento original do segundo dos cinco filmes da saga Monstros Fantásticos de J K Rowling a 16 de novembro deste ano, no Reino Unido, revelou a editora Little, Brown Group.

A publicação do primeiro volume - Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los - em novembro de 2016, tornou-se a segunda maior venda de todos os tempos, ultrapassando as 418 mil cópias, segundo dados da Nielsen BookScan, perdendo apenas para o argumento de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, de J. K. Rowling, lançado meses antes, também publicado pela Little, Brown.

A editora revelou ainda que o argumento do filme, protagonizado por Eddie Redmayne como Newt Scamander e Johnny Depp como Gellert Grindelwald, tem algumas "ligações surpreendentes às histórias de Harry Potter" que "encantarão os fãs dos livros e filmes".

Com o primeiro filme a terminou com Grindelwald preso, o segundo mostrará a sua fuga enquanto o bruxo das trevas começa a reunir seguidores, a maioria dos quais não desconfia das suas verdadeiras intenções: levar os feiticeiros de sangue puro a governar todos os seres não-mágicos, numa aventura que levará os leitores de Nova Iorque para Londres e Paris.

Para tentar atrapalhar os planos de Grindelwald, Alvo Dumbledore recruta Newt, seu ex-aluno de Hogwarts, que mais uma vez concorda em dar ajuda, sem saber dos perigos que aí vêm. As linhas são traçadas à medida que o amor e a lealdade são testados, mesmo entre os amigos e a família mais verdadeiros, num mundo mágico cada vez mais dividido.

O primeiro trailer completo do filme, dirigido por David Yates, que já realizara os últimos quatro filmes da saga Harry Potter, foi lançado no início deste mês. Vê-se um jovem Alvo Dumbledore, interpretado por Jude Law, juntar-se a Scamander para combater o feiticeiro das trevas Grindelwald.

Katherine Waterston também continua, como Tina Goldstein, um auror que também se junta à luta contra Grindelwald. No total, a franchise desta nova saga de J. K. Rowling deverá contar com cinco filmes. O primeiro, lançado em novembro de 2016, já faturou mais de 800 milhões de dólares.

As edições impressas de capa dura em inglês serão publicadas pela Little, Brown Book Group no Reino Unido, com o preço de 16,99 libras enquanto a edição de e-book será publicada simultaneamente por Pottermore.