São estes os filmes que vão salvar o cinema português?

Um evento de cinema para os exibidores nacionais. Um "showcase" do nosso cinema aberto a todas produtoras. Uma cortesia do maior grupo de cinema português, a NOS, e do ICA, que se repete pela terceira vez. Os Encontros do Cinema Português tiveram uma sessão de pitching e apresentação de projetos, onde durante dez minutos foram mostradas imagens e dados sobre os próximos filmes a estrear em sala durante a temporada que se segue. Percebeu-se que vamos ter cada vez mais um cinema virado para o puro entretenimento, com realizadores e produtores muito apostados em conquistar números relevantes, coisa que neste momento parece quixotesca atendo aos resultados pobres de projetos ambiciosos como Ruth, de António Pinhão Botelho, Alguém como Eu, de Leonel Vieira, Soldado Milhões, de Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa e o mais recente Cabaret Maxime, de Bruno de Almeida. Mas o prato forte destes encontros que tiveram lugar esta semana nos cinemas NOS Vasco da Gama terá sido um debate para refletir sobre o atual estado do cinema português. Debate esse que reuniu o Presidente do ICA, Luis Chaby Vaz, o produtor Paulo Branco, o programador da NOS Joaquim Bidarra, o argumentista Tiago R. Santos, o cineasta Sérgio Graciano e Nuno Artur Silva, ex-administrador da RTP.

A palavra "prototipo" foi a "revelação" de uma troca de ideias que se estendeu a uma plateia onde estavam também muitos atores do nosso meio. Uma expressão invocada por Paulo Branco, que foi firme em dizer que não é possível pensarmos em indústria quando não temos as operadoras e os grandes grupos a financiar filmes como se passa em França. Branco adiantou que não há regras para fazer filmes que chamem mais público: "tudo o que podemos ir fazendo é ir tentando com protótipos. Temos apenas do ICA 15 milhões para fazer filmes, o mesmo que eu tive para fazer o Cosmopolis, para o Cronenberg. Enfim, podemos ir tentando inventar, mas sem omeletes não há ovos".

Nuno Artur Silva alertou para a necessidade de se mudar o paradigma no qual todo o poder está assente no realizador e sugeriu começar-se a dar também primazia ao argumentista, tendo provocado uma reação em Paulo Branco, que argumentou que a figura do produtor importa sempre ser equacionada, tendo dado o exemplo da sua intervenção em Alice, de Marco Martins: "nunca disse isto em público, mas depois da primeira versão eu mandei o Alice ser remontado! O Marco nunca me perdoou mas depois o filme funcionou! Aquilo não tinha pés nem cabeça! O produtor é essencial", lembrando que cinema é cinema, refutando a ideia de uma divisão entre cinema comercial e cinema de arte & ensaio. "Outro dos equívocos que se tem é que os realizadores não querem saber dos resultados nas salas e não é assim. Lembro-me que o Oliveira e o César Monteiro eram os primeiros a perguntar-me como é que os filmes tinham corrido nas bilheteiras", realçou.

E se o debate se intitulava o que procura o consumidor no cinema português, Joaquim Bidarra foi claro: "as pessoas querem é ver cinema. Se lhes cheirar que é bom, mesmo sendo português, vão". Luís Chaby Vaz, num tom conciliatório, foi sincero a admitir os maus resultados comerciais do cinema português, embora tenha proposto um "brainsnack", ou seja, números de média por cópia que deixam pensar. O homem forte do ICA chegou com uma cábula que causou alguma admiração. Segundo ele, a média de um filme americano é de 24 espetadores por sessão, contra 21dos filmes portugueses. Em relação ao chamado cinema para festivais, lembrou que uma obra que estreou com poucas cópias como A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, fez 23 espetadores de média contra apenas 10 de Alguém como Eu, de Leonel Vieira, lançado com outras ambições comerciais. António Ferreira, que apresentou nos Encontros Pedro e Inês, a partir de A Trança de Inês, de Rosa Lobato Faria, perguntou a Chaby Vaz se a política do gosto vai continuar a persistir na forma de apoios do ICA e acusou o instituto de ser a consequência deste divórcio com o público nacional.

À parte do debate, foram vistas as primeiras imagens de filmes que vão tentar remar contra esta fuga dos nossos espetadores. Tino Navarro apresentou imagens do seu novo filme de época, Parque Mayer,dirigido por António-Pedro Vasconcelos, com estreia marcada para o final do ano, naquele que pode ser um dos filmes com maior potencial popular. Também nomes consagrados como Leonel Vieira e Paulo Branco apresentaram novas produções. O primeiro tem Tiro & Queda, projeto com alguns comediantes conhecidos da televisão, enquanto o segundo trouxe excertos de O Livro Negro, adaptação de Camilo Castelo Branco por Valeria Sarmiento, com um elenco luso-francês, onde cabem nomes como Lou de Laâge e Joana Ribeiro.

Expectativa grande em torno de Doutores Palhaços, documentário de Bernardo Lopes e Hélder Faria, Snu, de Patrícia Sequeira e para o novo cinema de terror, com Alientejo, de Ian Vellosa, Mutant Blast, de Fernando Alle e Faz-me Companhia, de Gonçalo Almeida. O boxe pode ficar também ba moda no cinema português. Em misturas finais foi já apresentado o trailer de Gabriel, de Nuno Bernardo e em pré-produção vamos ter boxe no feminino com Sobre a Delicadeza, de Leonardo António. Diversidade não vai faltar nos próximos tempos.

Três projetos com potencial

Linhas de Sangue, Manuel Pureza & Sérgio Graciano

Foi mostrado o novo "teaser trailer" e os minutos iniciais desta comédia satírica que foi descrita pelos realizadores como o Avengers à portuguesa e que tem no elenco gente como Paulo Pires, José Fidalgo, Catarina Furtado, Soraia Chaves e José Raposo, entre outros. Estreia no final de julho e Graciano & Pureza garantem estar a apostar muito em tours promocionais pelo país.

Variações, de João Maia

Há mais de dez anos que está para ser feito. Agora, neste verão começam finalmente as filmagens de um filme que tenta captar a arte musical de António Variações, referência incontornável da pop lusitana. Sérgio Praia, segundo os testes de imagem mostrados, parece incrível como o cantor-barbeiro. Filipe Duarte e Victoria Guerra também estão no elenco.

Carga, de Bruno Gaston

Foi bastante aplaudida a apresentação do trailer de Carga, thriller dramático sobre o tráfico humano. Trata-se de uma primeira obra de um jovem cineasta que estudou fora de Portugal e que conseguiu uma produção de encher o olho, com atores como Rita Blanco, Victor Norte e a estreante Sara Sampaio. Neste "preview", a produtora contou que o filme já está adquirido para a China e que por cá chega em novembro.

Entrevista com Susanna Hermida Barbato, admnistradora da NOS e anfitriã dos Encontro do Cinema Português

Que balanço faz destes Encontros?

Esta edição correu ainda melhor que as anteriores, tendo vindo claramente a crescer. Este ano tivemos mais de 40 projetos de longa metragem, o que representou um crescimento de 78% face à primeira edição do evento. Foram apresentados projetos de diferentes géneros: de arte & ensaio até aos que ambicionam chegar ao grande público. Também em termos de participantes tem vindo a crescer: com mais 63% participantes do que na 1ª edição, esta edição juntou cerca de 250 representantes de todo o setor da produção cinematográfica nacional, contando com a presença de mais de 120 produtores, realizadores, autores, guionistas e atores nacionais, e mais de 100 representantes de todos os cinemas do país e ainda parceiros institucionais.

Numa altura em que o público português deixou de praticamente de ver cinema português o que se pode ter tirado do debate?

O debate tem como objetivo colocar numa única plateia, vários agentes desde mercado e colocar o cinema português no "top of mind" do consumidor. O consumidor de Cinema é extremamente racional em relação ao produto e serviço que quer. Dessa forma, irá ver aquilo que tem interesse, pelo que a existir mudança terá que ser o setor a promovê-la e a ir ao encontro dos verdadeiros interesses e necessidades do consumidor e não da Indústria. É preciso apostar em bons argumentos, sermos competitivos em produção e pensar em projetos de cinema português que devem fazer bem a janela de cinema, mas também ter uma continuidade nas outras janelas de entretenimento.

Os cineastas e produtores portugueses são bons a fazer pitching, a criar água na boca aos exibidores?

Temos assistido ao longo deste período a uma melhoria substancial na quantidade e qualidade dos pitch apresentados. Acreditamos que estes Encontros são uma excelente ferramenta para se usar o como montra de exposição e discussão junto dos exibidores e medir in loco o interesse de cada projeto e ,assim, conseguir potenciar e alavancar o cinema em Portugal.