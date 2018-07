Luísa Sobral estreou-se, na sexta-feira, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril para interpretar os melhores temas da sua carreira. No concerto, Salvador Sobral protagonizou o momento alto da noite quando subiu ao palco para interpretar com a irmã Amar Pelos Dois.

Luisa e Salvador Sobral interpretaram o tema que lhes valeu a vitória no festival Eurovisão da Canção em 2017, numa das primeiras atuações de Salvador Sobral após ter sido submetido a uma cirurgia de transplante de coração.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo informação avançada pelo Casino Estoril, "com um registo intimista, Luísa Sobral referiu que o concerto constituiu 'um fechar de um ciclo', tendo sido o penúltimo espetáculo da digressão que tem percorrido o país desde o passado mês de setembro".

Aplaudida pelo público, Luísa Sobral interpretou composições como, por exemplo, Alone, On My Own, Jardim Roma, As The Night Comes Along, Je t"Adore, Cupido ou I"ll Be Home With You Tonight.

Garantida está também a atuação de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção de 2018, a 12 de maio, na Altice Arena, subindo ao palco ao lado do brasileiro Caetano Veloso.