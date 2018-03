Pub

O músico Salvador Sobral junta-se ao cartaz do festival CoolJazz para um concerto a 18 de julho, no Parque Marechal Carmona, em Cascais, foi hoje anunciado.

Segundo a organização, Salvador Sobral terá "carta branca" para interpretar um "repertório diverso e inédito", com passagem pelo jazz, pelos sons da América do Sul e pelos "êxitos que o catapultaram para um patamar de maior reconhecimento".

Naquele dia, a convite de Salvador Sobral, também atuará o músico angolano Toty Sa'med.

Esta será a segunda vez que Salvador Sobral atua no festival EDP CoolJazz, onde esteve em 2016, na primeira parte de Cinematic Orchestra, na altura para apresentar o álbum de estreia, "Excuse me".

No início deste mês, Salvador Sobral anunciou que regressaria na primavera aos palcos, depois de vários meses de ausência durante os quais foi submetido a um transplante de coração.

Atualmente a preparar um novo álbum, Salvador Sobral fará o primeiro concerto em nome próprio a 26 de maio, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores.

No entanto, uns dias antes, a 18 de maio, apresenta-se no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, como um dos elementos dos Alexander Search, grupo criado em torno da poesia de um dos heterónimos de Fernando Pessoa.

Em nome próprio ou com este grupo, Salvador Sobral terá a agenda preenchida até ao verão.

Com Alexander Search atuará em Ílhavo a 03 de junho, em Castelo Branco, no dia 16 desse mês, e a 14 de julho, no Porto. Em nome próprio, depois dos Açores, fará um concerto a 23 de junho, em Évora, e rumará a Espanha, com atuações em Málaga, Barcelona, Valência, Cartagena e San Sebastian. A 22 de julho, apresenta-se no Funchal.

Nascido em Lisboa, em 1989, Salvador Sobral editou em 2016 o álbum "Excuse me", no qual cruzava referências de uma vida, do jazz de Chet Baker aos clássicos brasileiros de Dorival Caymmi.

O percurso na música ganhou maiores dimensões depois de ter ganhado em 2017 o festival Eurovisão, com a música "Amar pelos dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.

No final do ano passado, o músico português foi distinguido pelos European Border Breakers Awards e, juntamente com a irmã, foi escolhido como Personalidade do Ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.

O EDP CoolJazz decorrerá ao longo do mês de julho, no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo de Cascais, e conta já com as atuações de David Byrne, Norah Jones, Gregory Porter, Van Morrison, Jesse Ware e BadBadNotGood.