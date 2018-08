Um ano depois da vitória no festival da Eurovisão em Kiev, na Ucrânia, Salvador Sobral apresentou um novo single.

A música é conhecida pelo nome de "Mano a Mano" e marca o regresso do músico aos palcos. A letra foi escrita por Maria do Rosário Pedreira e a música foi composta por Júlio Resende, e deverá fazer parte do próximo álbum de Salvador Sobral, previsto para sair em outubro. O cantor conta com Júlio Resende no piano, André Rosinha no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria.

A divulgação do novo single acontece dois dias antes da final do Festival Eurovisão da Canção, onde o músico vai interpretar o êxito "Amar pelos dois", ao lado do brasileiro Caetano Veloso e com Júlio Resende ao piano.

Salvador Sobral é um dos nomes do cartaz deste ano do EDP Cool Jazz, em Cascais. Vai atuar no dia 18 de julho.