Pub

Em maio, o músico que venceu o Festival da Canção do anos, regressa aos palcos.

O músico Salvador Sobral, vencedor do Festival da Eurovisão do ano passado, está de volta aos palcos. Tal como já tinha sido anunciado, a próxima digressão de Salvador começa em maio nos Açores e passa por Espanha. Estes são, para já, os concertos anunciados, no site oficial do músico:

26 Maio - Teatro Micaelense | Ponta Delgada

23 Junho - EA Live Sessions | Évora

27 Junho - Festival Terral - Teatro Cervantes | Málaga

5 Julho - Jardins Pedralbes | Barcelona

7 Julho - Festival Int. de Jazz - Palau de la Música | Valencia

26 Julho - Festival La Mar de Músicas | Cartagena

28 Julho - Festival Int. de Jazz | San Sebastián

Quando venceu o Festival da Canção do ano passado, Salvador Sobral estava bastante doente. Depois de um período de afastamento, em janeiro, fez, finalmente, um transplante de coração que lhe permite voltar a dar atenção à sua carreira.

Este ano, Salvador propôs um dos concorrentes ao Festival da Canção, Janeiro, que esteve na final e conseguiu uma boa classificação mas não repetiu a proeza do amigo.