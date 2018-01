Pub

A atriz inglesa está nomeada para o Óscar. É a segunda nomeação para um talento de vertente realista.

É daquelas atrizes que tem feito uma carreira pela calada. Graças a Mike Leigh conhecemo-la no maravilhoso Tudo ou Nada. Sally Hawkins tinha um pequeno papel mas já se fazia notar. Estávamos em 2002 e encontrávamos uma atriz ao jeito do estilo naturalista de Mike Leigh, uma atriz de uma certa tradição realista britânica, alguém capaz de convocar todo o peso e os modos de um imaginário de classe trabalhadora urbana.

Mas ao longo dos anos vimo-la também a experimentar muitos géneros, a saltar do cinema inglês para o americano, tocando sem problemas em produções de grande fôlego. Sally Hawkins está a ter o seu ano de ouro com a aclamação total de A Forma da Água, de Guillermo del Toro, mas os mais distraídos esquecem-se que já venceu um Globo de Ouro, em Um Dia de Cada Vez, de Mike Leigh, e já foi nomeada para o Óscar de melhor atriz secundária, em Blue Jasmine, de Woody Allen. Provavelmente, pelo seu feitio de humilde, afasta algum peso mediático. Por não ter um corpo de beldade como uma Charlize Theron ou a elegância de uma Cate Blanchett, também nem sempre recebe os papéis mais estimulantes, mesmo se pensarmos que nunca ficou muito tempo sem convites interessantes...

Além do impressionante trabalho enérgico em Um Dia de Cada Vez (2009), o retrato de uma mulher sem cinismo que tenta sobreviver numa Inglaterra derrotista, o seu enorme talento é sempre evidenciado em cada filme, mesmo nos papéis mais pequenos. Veja-se a subtileza da sua presença em Submarino (2010), a comédia de culto do ator Richard Ayoade ou de como é capaz de se apagar no compêndio coral de Igualdade de Sexos (2010).

Outro dos papéis capaz de criar um registo muito próprio foi em O Sonho de Cassandra (2007), um dos mais amargos filmes de Woody Allen, capaz de compor com perfeição uma mulher particularmente inocente. Hawkins, 41 anos, sempre conseguiu aliar desencanto com frontalidade. A sua aura de "rapariga do bairro" é misturada com uma nostalgia não explícita, perfeita para a composição de personagens realistas, mesmo pensando que agora, com a sua empregada de limpeza de A Forma da Água, haja uma aproximação a um romantismo poético. E não deixa de ser sintomático que esta interpretação que vem puxar a sua carreira bem mais para cima surja logo depois de uma das suas maiores interpretações, Maudie (2016), de Aisling Walsh, sobre a vida da escritora rural Maudie Lewis, que viveu fora das esferas literárias. Uma criação vistosa que jogava com silêncios e com uma transformação física que chegou também a valer-lhe "buzz" de prémios, mas o filme destilav um de "tv movie" biográfico. Para sobressair, uma atriz, por muito que tenha uma interpretação de génio, tem de ter um filme que comunique com o público. Maudie, mesmo não sendo antipático de todo, foi ignorado (a Portugal nem chegou). Curiosamente, a próxima vez que a virmos será em Godzilla: King of Monsters, de Michael Dougherty, mais um Godzila da Warner, uma excentricidade para ver em 2019.

Se não houvesse Frances Mc-Dormand, teria muitas hipóteses para vencer o seu primeiro Óscar. Seja como for, em A Forma da Água reforça o seu estatuto de atriz para todas as ocasiões.

