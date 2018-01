Pub

A escassez de vigilantes poderá voltar a ditar o fecho de algumas salas do museu durante este ano, tal como aconteceu em 2017

O ano começa no Museu Nacional de Arte Antiga com dois sentimentos contraditórios: a certeza do aumento no número de visitantes e a incerteza sobre o fecho pontual de salas devido à falta de vigilantes.

António Filipe Pimentel não avança dados, mas mostra-se confiante quanto ao aumento da procura por parte dos visitantes. "A expectativa é que se tenham ultrapassado os 175 mil visitantes de 2017. Os meus passos já não ecoam nas salas vazias como quando cá cheguei", afirma o diretor do museu, que aqui entrou em 2010, ano em que o museu registou 118 mil visitas. Questionado sobre se este seria um ano sem salas fechadas por falta de vigilantes como aconteceu em alguns dias de 2017, o historiador de arte diz ter dúvidas que isso não volte a acontecer. "O museu tem hoje o total de funcionários que era outrora a guardaria. Temos 62 funcionários no total, dos técnicos ao jardineiro, à senhora da limpeza e aos vigilantes, e há 20 anos tínhamos 132", quantifica.

Quanto à verba disponível para a gestão do museu durante este ano, o diretor lembra que o museu, tal como os outros monumentos dependentes da tutela do Ministério da Cultura, não tem um orçamento próprio. "Digamos que as perspetivas sorridentes que o Orçamento de Estado da Cultura mostrou para Serralves, para o CCB ou para o Museu Berardo, por exemplo, não chegam ao Museu de Arte Antiga", afirma. "Quando a Dra. Ana Pinho em Serralves, onde o Estado apoia 36%, com quase quatro milhões de euros, que é o dobro do que custa este museu, diz, e bem, que o Estado deve apoiar mais porque com mais apoio conseguem fazer mais, pois nós também conseguíamos fazer mais. O que é inverosímil é o que conseguimos fazer sem apoio. Serralves tem 1,5 milhões de euros de apoio do Estado para aquisição de obras de arte. O Museu Nacional de Arte Antiga tem de fazer subscrições públicas se quer comprar o quadro do Sequeira ou se quer restaurar o Presépio dos Marqueses de Belas", compara.

O DN questionou a Direção-Geral do Património Cultural, que não respondeu em tempo útil.