Pub

Uma peça de teatro e o argumento para uma longa metragem são os mais recentes projetos com luz verde do escritor (e jornalista e cronista) Rui Cardoso Martins

Esteve um mês em Berlim e ali bebeu realidade que alimenta, também, uma peça de teatro sobre o mundo do jornalismo, para estrear no D. Maria II. Acaba de saber aprovado o financiamento para um filme com argumento original seu. A Herdade inspira-se no mundo dos grandes latifúndios, antes e depois do 25 de Abril, e será rodado para o ano. Rui Cardoso Martins continua a lançar várias bolas ao ar e a apanhá-las, a seu tempo, com mestria. Em abril voltou a escrever a crónica de tribunais Levante-se o Réu para o Jornal de Notícias (aos domingos), há um ano o mundo mudou enquanto ele escrevia a primeira crónica para a Antena 1 (quartas-feiras). O humor e o jornalismo ajudam-no a estar sempre pronto.

O que resultou desse mês que esteve em Berlim no âmbito de uma bolsa de Residência Literária do Instituto Camões?

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Recebi um convite do Teatro D. Maria II para fazer uma peça, já há algum tempo, e depois surgiu este concurso e achei que era uma boa ocasião ir até Berlim porque é um sítio onde esperava eu (e confirmou-se) encontrar um local onde todas as convulsões do século XX aconteceram centralmente, onde se queimaram muitos livros e onde a imprensa teve um papel fundamental tanto na democracia como a ditadura. A minha peça tem a ver com o mundo do jornalismo.

Porque escolheu escrevê-la neste momento? É um momento especial?

É muito importante saber o papel da imprensa livre. Berlim tinha uma sociedade em que os jornais eram controlados e depois, do outro lado, a imprensa livre. Mas tinha também um jornal estranho, que é uma espécie de monstro, que é o Bild, que sendo um tabloide, e não é um jornal que me agrade, tem uma característica fundamental que é ainda vender um milhão e 800 mil. E tem um edifício gigantesco, onde também existe o seu irmão mais sério, digamos assim, que é o Die Welt, e eu estive lá também. E estive em locais onde ainda acontece aquela velha ideia do jornalismo como um local onde há dinheiro para fazer jornais grandes e onde há leitores em papel e também na Internet. O Bild é muito interessante também porque foi construído pelo Axel Springer em cima do muro. Estive nos sítios físicos em que o jornal mandava todos os dias, com um placard, as notícias para Berlim Leste e para toda a Alemanha. E do outro lado eram construídos prédios grandes para tapar a vista, uma coisa física, prédios gigantescos com mais de 20 andares. Também estive nesses. E no Die Welt, a ver o que se está a passar hoje em dia. Estão a fazer uma grande campanha para tentar que o Facebook, a Google, todas essas grandes empresas que estão a fazer essa coisa chico-esperta que é enriquecer com o trabalho dos outros... no fundo eles é que recebem o dinheiro pela multiplicação louca de artigos que funcionam. Eles estão a tentar fazê-los pagar. Eu acho que isso é fundamental para o futuro do jornalismo. Esta peça que eu quero escrever tem a ver com isso, com a degenerescência do jornalismo, com tantas pessoas que nós conhecemos que tiveram de abandonar a profissão ou tiveram de modelar o seu trabalho para uma realidade muito virada para a competição e não para a verdade jornalística.

Esse olhar vai também abarcar Portugal, necessariamente...

Claro, é Portugal. Não consigo falar disto sem parecer que vou fazer um estudo científico ou alguma coisa de intervenção. Não é nada disso. Quero fazer uma comédia à antiga, sobre estas mudanças que afetam a vida das pessoas.

Tem uma crónica na Antena 1 e outra no JN. O olhar do cronista é muito diferente do do jornalista?

Eu ainda sou jornalista, tenho carteira. Quando comecei havia aquela ideia de que o eu não podia entrar, a distância. A independência eu procuro-a, procuro ser independente de mim próprio, agora tenho convicções, opiniões, às vezes com certeza que as mudarei. Acredito que para fazer uma crónica é preciso criar, é um bocado como a literatura. Mesmo quando nós dizemos que a literatura é uma coisa mais elevada do que o jornalismo, não é. O importante aqui é criar sentido, interpretação do mundo e empatia com as pessoas.

E abrir os olhos para coisas que as pessoas viveram no seu dia a dia mas não se aperceberam...

Mais do que isso, eu tento abrir os meus. Há esse exemplo de estar a escrever uma crónica já com algumas ideias, pensando que ia falar sobre a vitória da Hillary Clinton e acabar a ir para o ar com o discurso do Trump em direto, acabado de fazer. Eu estava a escrever, na janela entrou o Sol e eu percebi que o mundo ia acordar diferente. E eu estava ali na minha mesa de trabalho, a minha filha a sair, o meu filho ainda a dormir, porque entra mais tarde... as crónicas tal como as entendo, devem ter isso. Por isso é que gosto de as fazer em direto. O meu trabalho tem muitos ritmos diferentes. Consigo pensar numa coisa a dois anos ou três, a um, a uma hora, de maneira que estou sempre pronto para ter vários elásticos, várias fateixas, para apanhar as coisas mais tarde

O humor ajudou nisso?

Ajudou, tal como o jornalismo diário, porque tenho de estar pronto num instante, saber explicar uma coisa, saber criar uma piada. Quando fazia o Contra Informação era assim.

Ganhou um concurso do Instituto do Cinema e Audiovisual para um filme com argumento seu...

Eu escrevi, desde há seis anos, um argumento e foi agora finalmente aprovado o subsídio. Tem como produtor o Paulo Branco, vai ter como realizador o Tiago Guedes, que vai fazer a sua primeira longa metragem. A Herdade é a história de um sítio, um local latifundiário, ainda antes e depois do 25 de Abril até aos nossos dias. Uma família daquelas latifundiárias e uma história assim mesmo à antiga, com cavalgadas e caçadas. Para esse trabalho fiz bastante pesquisa, falei com muitas pessoas. Fiquei contente, é um argumento original. Vai ser filmado para o ano. É uma reminiscência de Vincente Minelli, voltar um pouco aos épicos elegantes.