A atriz espanhola esteve na capital portuguesa para receber um Troféu, e foi recebida em grande festa no Finalmente Club, num serão repleto de magia de palco, música e alegria

"És uma grande artista, és maior que a vida, és a feia mais bonita que já conheci." Herman José não poupou elogios a Rossy de Palma na sua passagem por Lisboa, ontem à noite. A chica de Almodóvar, conhecida pelo seu invulgar perfil picassiano, chegou vestida de negro, com um chapéu arrojado, lábios encarnados, olhar seguro e matador. Não se esperava menos que isto. Atravessou a rua, fazendo literalmente parar o trânsito, para chegar à sala de espetáculos onde era aguardada. Repita-se: nada menos que uma diva, a despertar a curiosidade das câmaras de telemóvel, à medida que se aproximava. Do referido Herman a Rita Ferro Rodrigues, passando por Wanda Stuart, José Carlos Malato ou Fernanda Câncio, várias caras conhecidas encontravam-se no Príncipe Real para prestar tributo à enorme atriz espanhola. E o que a trouxe afinal até esta zona de Lisboa? O Troféu Internacional de Artes Cénicas do Finalmente Club. Foi nesse espaço histórico da noite lisboeta que ela apareceu, chegada de um voo atrasado, para celebrar uma exuberante noite com os artistas da casa e convidados, antes da entrega do prémio.

As cortinas vermelhas do palco do Finalmente demoraram a abrir, enquanto a sala se foi enchendo de pessoas contagiadas pela presença da protagonista do evento, sentada na primeira fila, ao lado de Herman (vencedor do primeiro e anterior Troféu). No rigor da circunstância, ouvia-se música espanhola para fazer ambiente, entre conversas, vinho, gin e acepipes. De repente, a música mudou de registo e as cortinas afastaram-se para mostrar o primeiro número da noite, com travestis deslumbrantes, acompanhados de um polícia sexy, a encherem o palco numa dança vistosa. O veterano Fernando Santos, ou melhor, Deborah Kristal, outra rainha da noite, foi a última a surgir na arena: o espetáculo estava lançando.

Encantada com as diversas performances musicais, Rossy não largou o telemóvel o tempo todo para fotografar ou filmar o mais que conseguisse. A vida daquele palco passava para o lado de cá através dos traços fortes da maquilhagem dos travestis, dos seus gestos voluptuosos, do playback bem sintonizado e ainda pela muito frequente cor vermelha dos trajes e adereços, como num filme de Almodóvar. Digamos que se poderia imaginar ali o ator Miguel Bosé, no seu vestido e luvas vermelhas, como o vimos em Saltos Altos (1991). Pelo meio, num número divertidíssimo, houve mesmo quem imitasse a própria Rossy de Palma numa recente peça de teatro em que entrou, El cantor de México, fazendo de diva...

Foi, enfim, depois do momento mais festivo de cerimónia, ao som de Freedom, de George Michael, que a icónica atriz espanhola subiu para junto de Deborah Kristal e deu início às formalidades informais. Começou por dizer que gostava muito do português mas que não sabia falar, soando como contradição, uma vez que disse a frase inteira na nossa língua, terminando com um reiterado "muito obrigada, obrigadíssima". Mas foi sobretudo ao elenco da noite, os notáveis artistas do Finalmente, que a homenageada dirigiu as palavras mais afetuosas: "Obrigada pela alegria que nos deram, e por este lugar mágico. Há que celebrar a freedom. Muita freedom!"

E, de facto, respirou-se liberdade e boa disposição neste encontro onde Rossy fez também questão de assinalar o Dia Internacional da Não-violência Contra a Mulher, lembrando igualmente a brutalidade e discriminação a que os travestis sempre estiveram expostos. Mas não o fez com um tom sentimental. A sua postura era a da mulher forte, imperativa, que se sentia em família nesta festa preparada para ela, e à sua imagem. O troféu chegou-lhe às mãos no meio de elogios rasgados e algumas anedotas contadas em "portunhol". No final, um magnífico fogo-de-artifício encheu o céu do Príncipe Real. E foram muitos os que continuaram a registar o momento no telemóvel, inclusivamente filmando a própria star espanhola a desfrutá-lo.

Em dezembro, Rossy de Palma volta a Portugal... mas no grande ecrã, onde a vamos encontrar no filme Madame, de Amanda Sthers.

