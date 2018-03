Pub

NO INTENSO AGORA João Moreira Salles

Eis uma boa notícia: depois da estreia do melodrama Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky, podemos descobrir mais um singular objeto da recente produção cinematográfica brasileira. João Moreira Salles (n. 1962) evoca as atribulações morais, sociais e políticas da década de 1960, com particular destaque para os acontecimentos do Maio 68 francês.

Fá-lo, em todo o caso, para além das regras correntes do documentário histórico, utilizando como sugestivo contraponto os pequenos filmes amadores de sua mãe, registados na mesma época, durante uma viagem à China, em contexto de euforia maoísta.

O resultado tem tanto de crónica global como de filme de família (literalmente), mostrando-nos como a relação com a história envolve sempre algum grau de subjectividade e até, no limite, as marcas de um tocante intimismo.

Classificação *** bom