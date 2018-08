Quadro de Picasso de 58 milhões danificado num acidente

A leiloeira Christie's teve de retirar um quadro de Pablo Picasso que deveria ir hoje a leilão, em Nova Iorque, após ter sido danificado num acidente. A obra está estimada em 58 milhões de euros.

"Le Marin", pintado em 1943, era uma das estrelas do leilão de arte moderna que a Christie's realiza hoje, mas a leiloeira foi forçada a retirá-lo quando reparou no dano durante a preparação da obra para venda.

De acordo com os especialistas, o quadro poderá ser um autorretrato de Picasso devido às parecenças da figura da peça, propriedade do magnata dos casinos Steve Wynn.

O quadro deverá ser agora restaurado, mas a Christie's não indicou se irá trazê-la novamente a leilão.

Wynn, um conhecido colecionador de arte, foi notícia nos últimos meses pelas denúncias de abuso sexual de que foi alvo.

Com o quadro de Picasso fora do leilão, mantêm-se em foco outras obras valiosas, como o quadro de Vincent Van Gogh "Vue de l'asile et de la Chapelle de Saint-Rémy", com estimativa de 29 milhões de euros, que foi propriedade da atriz Elisabeth Taylor durante 50 anos, e "Suprematist Composition", do artista vanguardista russo Kazimir Malevich, pintado em 1916, vendido em 2008 por 50 milhões de euros.