Restos mortais do poeta Samuel Taylor Coleridge estavam numa adega

A antiga adega do século XVII onde agora foram redescobertos numa recente escavação os restos mortais de Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) faz parte da cripta da igreja de Saint Michael em Highgate, no norte de Londres. É lá que quem quer prestar homenagem ao poeta se dirige, até hoje. Ironicamente, Coleridge, que sofreu de depressão, bebia bastante.

O espaço onde está o seu caixão foi incorporado na cripta da igreja quando esta foi construída no século XIX, no lugar onde havia sido demolida a Ashhurst House. Apesar de se saber que os restos mortais do poeta estariam naquela igreja, para onde foi transladado cerca de 100 anos após a sua morte, o local exato havia sido esquecido.

"A família vai apoiar os planos para melhorar" o estado do lugar e o acesso onde se encontram os restos mortais do poeta, afirmou ao Guardian o seu trineto Richard Coleridge. Além dos seus, também os restos mortais da sua mulher, filha, enteado e neto ali estão.

A igreja planeia limpar e restaurar a cripta, avança ainda o Guardian, permitindo o acesso a essa antiga adega onde estão os restos mortais de Coleridge. "Do ponto de vista da segurança seria impossível trazer membros do público aqui", disse o vigário Kunle Ayodeji ao jornal britânico, referindo-se ao atual estado do lugar, degradado e a precisar de limpezas profundas. "Não me parece que permitamos a vista dos caixões, mas colocaremos uma inscrição na parede", para identificar o lugar, disse o vigário Kunle Ayodeji ao jornal britânico

À porta da igreja, conta o Telegraph, está o epitáfio inscrito em pedra que o próprio Coleridge escreveu:

Beneath this stone lies the body of Samuel Taylor Coleridge

Stop, Christian passer-by!-Stop, child of God,

And read with gentle breast. Beneath this sod

A poet lies, or that which once seemed he.

O, lift one thought in prayer for S. T. C.;

That he who many a year with toil of breath

Found death in life, may here find life in death!

Mercy for praise-to be forgiven for fame

He asked, and hoped, through Christ. Do thou the same!

A Balada do Velho Marinheiro, um dos grandes poemas do Romantismo, foi reeditado em português pela Edições do Saguão este ano. na tradução de Alberto Pimenta, inédita há cerca de 50 anos.