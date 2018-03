Pub

A atriz Rita Moreno, de 86 anos, surpreendeu no domingo com o mesmo vestido que usou na edição de 1962 dos Óscares. Nesse ano ganhou o prémio de Melhor Atriz Secundária

Muito sorridente, a atriz Rita Moreno decidiu ser original e surpreender na 90.ª edição dos Óscares. Com 86 anos, a porto-riquenha recordou o dia em que ganhou a estatueta dourada de Melhor Atriz na cerimónia de 1962 de forma inesperada.

Usou o mesmo vestido que escolheu há 56 anos para receber o prémio pela interpretação no filme Amor Sem Barreiras.

Rita Moreno está entre as estrelas de cinema que têm no seu currículo um Óscar, dois Emmy, um Tony e um Grammy, considerados os principais prémios do entretenimento norte-americano.

Tinha 30 anos quando usou, pela primeira vez, o vestido escolhido para os Óscares. Repetiu o modelo este domingo e voltou a ser notícia na imprensa internacional, mas, desta vez, não levou nenhuma estatueta dourada para casa.

