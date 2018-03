Pub

Fórmula tem em conta os prémios recebidos, a quantidade de nomeações, as notas da crítica e dados do mercado de apostas

Os dias e semanas antes dos Óscares são marcados por previsões: quem vai ganhar (e quem merecia ganhar) são alvo de intenso debate em jornais, revistas e sites de todo o mundo, com mais ou menos sucesso. Para melhorar as suas hipóteses, a The Hollywood Reporter recorre a um matemático que usa uma fórmula baseada em dados e estatística.

Ben Zauzmer, licenciado em Matemática Aplicada em Harvard, tem em conta os prémios recebidos, a quantidade de nomeações, as notas da crítica e dados do mercado de apostas, cada um destes fatores com um peso ajustado, numa fórmula que tem experimentado ao longo dos últimos sete anos.

E pelas contas de Zauzmer, esta é a corrida mais renhida para Melhor Filme dos últimos anos, com A Forma da Água e Três Cartazes à Beira da Estrada muito perto: 36,1% contra 31%. De realçar que nas 89 edições dos Óscares, só quatro filmes venceram sem que o realizador também estivesse nomeado, o que é o caso do Três Cartazes - Argo foi o último. Os principais candidatos a protagonizar uma surpresa são Lady Bird, Dunkirk e Foge.

Por outro lado, Zauzmer considera que a categoria de Melhor realizador é fácil: Guillermo del Toro é o claro favorito (58,1%).

Quanto a Melhor Ator, este é o primeiro ano em que SAG, BAFTA, Globos de Ouro e Críticos escolheram todos o mesmo homem: Gary Oldman (A Hora Mais Negra) tem por isso 77,9% de probabilidades de levar o Óscar também. A estatueta de Melhor Atriz também já parece ter destino: Frances Mc Dormand (Três Cartazes à Beira da Estrada), com 75%.

Para Melhor Ator Secundário, o grande favorito é Sam Rockwell, do filme Três Cartazes à Beira da Estrada (74,8%). Allison Janney, a mãe da Tonya do filme I, Tonya, é a mais provável vencedora na categoria de Atriz Secundária (65,4%).

No Argumento Adaptado também há um "líder" destacado, o veterano e muito prestigiado James Ivory por Chama-me pelo Teu Nome (75%). No Argumento Original a corrida é mais interessante com Foge (36,6%) e Três Cartazes à Beira da Estrada (26,8%) destacados.

Em todas as categorias, a que tem o vencedor mais óbvio, segundo as contas de Zauzmer, é a de Melhor Filme Animado: Coco tem 85,1% de probabilidades de sair vencedor.

Agora resta esperar para ver se os votantes da Academia têm vontade de surpreender.