Num inquérito a figuras do cinema nacional, percebe-se que ainda hoje o filme "Cinema Paraíso" divide opiniões.

Um filme que causa amores e indiferença suave. Numa curta ronda de opiniões feita pelo DN, a obra de Tornatore não causa ódios inflamados. Por exemplo, o realizador e produtor Leonel Vieira diz com emoção: "Amo esse filme. Já fiz questão de o mostrar à minha filha. É um filme que me bateu muito e tem muito que ver com questões pessoais: nasci numa pequena terra, em Miranda do Douro, e aquilo diz-me muito. Mas também reconheço que o filme é extremamente sentimentalão."

O filme, quando se estreou pela Castello Lopes, em janeiro de 1990, não teve uma imprensa muito positiva, tendo sido mesmo atacado por alguma crítica que desconfiava de um cineasta sem "nome" carimbado pelos Cahiers du Cinéma. O público não foi na conversa e, graças a um "boca-a-boca" extremamente forte, foi ficando em exibição semanas e semanas, ganhando depois os BAFTA, o Óscar e o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira.

Com os anos, passagem na televisão e o culto dos videoclubes, tornou-se uma espécie de bíblia para uma faixa de público com valores saudosistas. A sequência dos beijos cortados, desde que o YouTube reina, também açambarcou estatuto e, tal como a partitura de Ennio Morricone, ganhou quase uma vida à parte.

Nas vozes nada fãs do filme está o cineasta Luís Filipe Rocha: "Fui vê-lo mais pelo Noiret do que pelo Tornatore, cuja obra conheço mal. É um filme que apesar do sentimentalismo homenageia o cinema e talvez por isso possa ficar na história do cinema. O Milan Kundera afirma que não há ninguém mais insensível do que as pessoas sentimentais. Concordo com ele. Não é um filme que me tenha entusiasmado. Quanto às más-línguas, não são elas nem as boas línguas que decidem o que vai ficar e o que vai desaparecer: é o tempo."

Mas 30 anos depois, claro, há quem o adore, como é o caso de Sérgio Graciano, realizador de Uma Vida à Espera, que venceu recentemente dois Sophia: "É um dos meus filmes-referência dos anos 1990... Chorei na cena dos beijos, claro. É um filme que me apanhou na juventude, altura em que estamos ávidos de filmes altamente emocionais, tal como O Clube dos Poetas Mortos! Não tenho vergonha nenhuma de dizer que gosto do Cinema Paraíso."

Talvez ninguém melhor do que um italiano quase português, o diretor da Festa do Cinema Italiano, Stefano Savio, para compreender este fenómeno, ele que diz que este filme é mais representativo no estrangeiro do que em Itália e que nem o público o venerou muito aquando da estreia.

Para Stefano, que também cresceu numa pequena aldeia do Norte da Itália, o filme traz ressonâncias biográficas: "Era muito simpático ver que aquilo que acontecia no ecrã era igual à nossa realidade local, sobretudo porque os cinemas nas aldeias eram quase todos geridos pela Igreja, que aplicava cortes brutais na película. No nosso caso, lembro-me de que nem o projecionista podia ficar com os fotogramas removidos, era o padre Gianinni que conservava os "perigosos" conteúdos. Nenhum filme escapava à sua censura."