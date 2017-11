Luisa Violo

Pub

A diretora do Instituto Italiano de Cultura quer que os portugueses conheçam os pratos mais escondidos da gastronomia transalpina. Para tal, promove interações entre a cozinha portuguesa e a italiana juntando cozinheiros dos dois países.

Até domingo realiza-se a segunda Semana da Gastronomia Italiana no Mundo, com workshops, concertos e exposições que unem a cultura à gastronomia.

Quais as novidades desta edição?

Vamos inaugurar o espaço cozinha no Instituto Italiano de Cultura. Esta é a grande novidade. Depois começamos também a colaboração com a Escola de Hotelaria Italiana, que nos vai enviar chefs italianos. Isto à parte de termos um contacto direto também com a Escola de Hotelaria de Lisboa. Vamos começar um intercâmbio entre chefs de escolas. Outra novidade é a inauguração de uma exposição sobre o vinho - no ano passado não tratámos do vinho. Temos um contacto direto também aqui com o Instituto da Vinha e do Vinho e vamos apresentar esta exposição ampelográfica para dar a conhecer mais da história do vinho. Vamos fazer uma degustação com guia, com pelo menos quatro vinhos que chegam de Itália, e que são ou biológicos ou de pequenas empresas, de diferentes zonas de Itália.

A inauguração será diferente...

De certeza que a inauguração será divertida porque é sobre uma exposição de fotografia de legumes e depois um duo italiano vai fazer música com legumes. É um evento que se vai repetir também no sul de Portugal, no âmbito do festival Lavrar o Mar, em Aljezur e Monchique. Acredito que vai ter muito êxito. Na mesma noite vamos inaugurar este espaço cozinha, com o chef do restaurante Il Matriciano, que está aqui em Lisboa, uma coisa muito simples, para dar a conhecer este espaço.

O espaço cozinha vai funcionar ao longo do ano?

Vamos organizar, de vez em quando, workshops de cozinha italiana. Para o próximo ano temos ideia de fazer um programa em que se vai apresentar uma só região italiana, e com uma escola dessa região trazer aqui chefs e jovens que se ocupam de cozinha para dar a conhecer o que é a cozinha regional italiana. Queremos também dar espaço a cozinheiros mais reconhecidos em Itália. Por isso, esperamos ter no mínimo dois, três chefs mais conhecidos, por ano. Um, de certeza, nesta semana da cozinha italiana e que se vai repetir certamente em novembro de 2018.

A cozinha ainda é uma marca cultural muito forte para Itália?

Sim. Conhecem-nos em todo o mundo pela nossa cozinha, pelos nossos produtos. Há produtos que são típicos italianos e às vezes há produtos que se conhecem, mas que não se sabe exatamente como utilizar. Neste sentido, promover a cultura italiana é promover também a utilização correta dos produtos italianos.

É difícil mostrar coisas diferentes na cozinha italiana, por ser tão conhecida?

É sempre um problema renovar a cozinha. Temos uma grande tradição, mas a cozinha tem de se renovar. Acredito que muitos cozinheiros italianos utilizam produtos italianos, mas não só, para renovar a nossa cozinha. Mas sempre com um toque de italianidade.

Esse é o desafio: renovar-se mantendo a identidade?

É um desafio porque os grandes chefs quando criam são como os grandes artistas. A cultura não é só italiana, mas mundial. E, por isso, se utilizam também produtos que podem chegar de outro país. Para nós pôr em contacto cozinheiros portugueses, que também têm uma grande tradição de cozinha, com chefs italianos permite que conheçam mais os respetivos produtos, porque também há produtos ótimos em Portugal.

Estas semanas ajudam a mostrar pratos mais desconhecidos?

Sim, vamos terminar nesta semana com um escritor muito conhecido em Itália - Roberto Alajamo -, que vai falar dos arancini sicilianos. Nunca encontrei arancini em Portugal. Vamos dar um pouco de espaço à Sicília e compreender a história siciliana. A Sicília foi uma terra de conquista dos árabes, dos franceses e dos espanhóis e, naturalmente, a cozinha resume a cultura.

É conhecer a história à mesa.

É dar a compreender a diferença que cada região tem no seu prato típico. Em Itália fala-se muito de massa. É verdade, sim, come-se muita massa, mas também utilizamos muito arroz, vários pratos. Temos uma cozinha muito variada. A Itália é um dos maiores produtores de arroz da Europa, sobretudo no Norte, mas não se sabe. As pessoas pensam sempre em massa.