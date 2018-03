Pub

O diretor do Festival de Cinema de Cannes, Thierry Fremaux, diz que as selfies são "ridículas e grotescas" e vai deixá-las de fora...

"A desordem criada pela prática de selfies" interfere com a experiência da passadeira vermelha e com todo o festival, considera Thierry Fremaux. As fotografias de telemóvel não estão à altura da grandeza do festival de cinema de Cannes e fazem abrandar o ritmo na passadeira. Como tal, serão proibidas na próxima edição do Festival de Cinema de Cannes, que se realiza de 8 a 19 de maio.

Esta não é a única alteração que o diretor do festival de cinema quer pôr em prática este ano, e que anunciou em entrevista à revista Film Français. Também as sessões para jornalistas vão mudar. A imprensa deixa de ter uma sessão antes das estreias dos filmes, passando a haver projeções simultâneas em locais diferentes. Nas sessões das 22.00, as projeções para os jornalistas passam a ser apenas na manhã seguinte.

O festival de Cinema de Cannes decorre de 8 a 19 de maio. A atriz Cate Blanchett, de 48 anos, será a presidente do júri.

A passadeira vermelha vai ter novas regras | Reuters

