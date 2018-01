Diogo Piçarra no festival Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia

O Prémio José da Ponte será entregue ao compositor e cantor Diogo Piçarra, de 27 anos, anunciou hoje a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), que promove o galardão.

Natural de Faro, Diogo Piçarra concorreu aos concursos televisivos "Ídolos", em 2009, e "Operação Triunfo", em 2010.

Piçarra iniciou-se na música aos 17 anos quando criou a banda Fora da Bóia, que durou até 2011, tendo circunscrito a sua atividade ao Algarve.

Em 2012, venceu a 5.ª edição do concurso "Ídolos", tendo ganhado uma bolsa de estudo na London Music School e a possibilidade de gravar um álbum para a Universal Music.

O músico apresentou o seu primeiro álbum, "Espelho", produzido por Fred Ferreira, responsável por trabalhos de bandas como Orelha Negra, Buraka Som Sistema e Banda do Mar, em 2015, que sucedeu ao EP "Sessions" (2014).

Em fevereiro de 2016, Diogo Piçarra publicou a autobiografia "Diogo Piçarra em Pessoa".

Em abril do ano passado editou o álbum "do=s ("dois")", no qual contou com a participação de Valas e April Ivy. Este álbum foi escrito e composto pelo próprio Diogo Piçarra.

O prémio será entregue em data a anunciar no auditório Frederico de Freitas, na sede da SPA, em Lisboa.

O prémio José da Ponte foi criado em 2015, após a morte do compositor, tendo como principal objetivo distinguir jovens criadores musicais portugueses.

Em 2015, foram distinguidos os D.A.MA., em 2016, Agir e, no ano passado, Capicua.