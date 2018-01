Pub

Os artistas portugueses Nomen e Ram e o brasileiro Utopia inauguram este mês em Telavive, Israel, a exposição "Wanderlust Art", com as peças a serem pintadas nas paredes interiores do Museu Beit Ha'ir.

De acordo com Nomen, em declarações à agência Lusa, em "Wanderlust Art" estará representado Portugal, "através de pinturas de personagens da cultura portuguesa, como por exemplo Amália Rodrigues e Aristides de Sousa Mendes". As obras, explicou aquele que é um dos pioneiros do 'graffiti' em Portugal, serão "pintadas diretamente sobre as paredes" do interior do museu Beit Há'ir pelos três elementos da Double Trouble Crew (Nomen, Ram e Utopia).

"Wanderlust Art" é inaugurada a 11 de janeiro, e ficará patente até 11 de abril.

A Double Trouble Crew surgiu em 2015, na sequência dos muitos anos que Nomen, Ram e Utopia passaram juntos a pintar paredes um pouco por todo o país. O trabalho dos três artistas, enquanto coletivo, é descrito como "uma explosão colorida de emoções, uma jornada na dinâmica abstrata, 'graffuturism', figurativismo exótico e retratos complexos".

Nomen, nascido Nuno Reis, em 1974, começou a pintar em 1989, em Carcavelos, numa altura em que não havia paredes legais e o 'graffiti' era visto apenas como vandalismo. Apesar de ter começado a pintar no final da década de 1980, viver em exclusivo da arte só foi possível a partir de 2007.

Miguel Caeiro (Ram) nasceu em Sintra, em 1976, tendo começado a pintar nas ruas na década de 1990, impulsionado pelos 'graffiti' que via nos túneis de Carcavelos, uma das praias onde surfava. Ex-'designer', em 2000 passou a dedicar-se em exclusivo ao 'graffiti'. Em 2005 fundou, com Gonçalo Mar, o ARM Collective.

Oliveiros Júnior (Utopia) nasceu em São Paulo, onde começou a pintar nas ruas no final da década de 1990. Há uns anos acabou por trocar a cidade brasileira por Lisboa.