Porta-Jazz escancarado numa semana com 17 concertos

Até dia 9, há jazz em vários espaços do Porto. O festival cresceu e deixa de acontecer apenas nos dias 7 e 8

Um concentrado de jazz nesta 8.ª edição do Festival Porta-Jazz, que hoje arranca no Porto. Um best of deste ano de atividade da associação portuense que é uma "escolha apertada" apesar de, pela primeira vez, o festival se estender por uma semana e apresentar um cardápio de 17 concertos e 70 músicos.

"Nas edições anteriores o festival passou-se sempre nos dias 7 e 8, nesta edição resolvemos estender o festival a uma semana inteira de concertos e que vai passar por vários espaços, nomeadamente a sala Porta-Jazz [Av. Aliados 168, 4.º andar], onde começa e acaba o festival, e vários espaços onde temos parcerias. O Rivoli, onde se tem dado a parte central do festival nos últimos dois anos, o Passos Manuel, onde aconteceram as primeiras edições, a Faculdade de Engenharia, que é o auditório onde são apresentados os discos lançados pela Porta-Jazz ao longo do ano, e a Casa da Música, que é um natural parceiro e que é a novidade deste ano."

João Pedro Brandão, diretor do festival, apresenta esta edição, como sempre um reflexo do trabalho da associação que nasceu para promover o jazz no Porto. "Vão acontecer concertos de bandas ligadas à editora, lançamentos, concertos que têm que ver com parcerias que temos com associações, nomeadamente a AMR, uma associação de Genebra que foi fundada em 1973 e que traz músicos importantes da Suíça", explica. Entre os nomes do programa, destaca o grupo do Eduardo Cardinho (dia 7), o Porto-Barcelona Connection (dia 8), Silvan Darrifourq In Love with (dia 3)e Ariel Bringuez (dia 6).

Um festival feito de e para gente que gosta do jazz, que espera um público fiel. E não se pense que o novo formato chega devagarinho, à experiência. É mesmo para ficar. "Foi uma evolução natural do festival."

Porto, vários locais De 2 a 9 deste mês

5 euros (grátis para sócios)

PROGRAMA

2 Dez.

18h00 Sala Porta-Jazz :: Gysler-Perez-Nick Trio (CH) - AMR

19h00 Sala Porta-Jazz :: The Nada (PT)

22h00 Sala Porta-Jazz :: Controvento (CH) - AMR

3 Dez.

11h00 Conservatório de Música do Porto :: Encontro Escolas (Oficina)

14h30 Conservatório de Música do Porto :: Encontro Escolas

21h30 Casa da Música :: Coreto apresenta "Analog" (PT)

22h30 Casa da Música :: In Love With de Sylvain Darrifourcq (FR)

5 Dez.

14h00 ESMAE :: Oficina

21h30 Passos Manuel :: Mirrors (Guimarães Jazz / Porta-Jazz #3) (PT, ES)

22:30 ESMAE :: Jam Session

6 Dez.

21h30 FEUP :: Ariel Bringuez Quarteto present "Jazzing the Classics" (CU, AG)

7 Dez.

21h30 Rivoli, Grande Auditório :: Ricardo Toscano Quarteto (PT)

22h30 Rivoli, Grande Auditório :: Eduardo Cardinho Group (PT, NL)

23h30 Rivoli, Café-Concerto :: Gomes/Rosado/Monteiro (PT) + Jam Session

8 Dez.

18h00 Rivoli, Pequeno Auditório :: AP Quarteto (PT)

19h00 Rivoli, Pequeno Auditório :: LAMA (PT, CA)

21h30 Rivoli, Grande Auditório :: Porto-Barcelona Connection feat. Marco Mezqui-da (PT, ES)

22h30 Rivoli, Grande Auditório :: AXES (PT)

23h30 Rivoli, Café-Concerto :: ESMAE Ensemble + Jam Session

9 Dez.

19h00 Sala Porta-Jazz :: Bode Wilson apresenta "Lascas" (PT, AR)

22h00 Sala Porta-Jazz :: Ricardo Formoso apresenta "Origens" (PT, ES)