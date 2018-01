Pub

O filme O Amante de Um Dia chegou ontem às salas portuguesas e revela um cineasta veterano em grande forma nos seus contos sem moral, e a preto e branco

Ver um filme de Philippe Garrel é como entrar num quarto com a cama desfeita: as personagens são esses lençóis amarrotados, vestígios do combate amoroso, e nós os inibidos invasores da intimidade alheia. Não por acaso, e talvez na consciência de que coloca o espectador nessa posição, o veterano francês deu a este O Amante de Um Dia um dos mais ousados inícios em muito tempo. A saber, poucos minutos depois de começar, a câmara fixa-se abruptamente no rosto de uma mulher em pleno regozijo sexual com o parceiro, na casa de banho de uma escola, para logo no momento seguinte mostrar outra jovem numa ofegante angústia à porta de um prédio.

O que é desconcertante e maravilhoso em ambas as cenas é o modo como estas mulheres, no seu arrebatamento de prazer e de dor, inscrevem no filme o sentido de um primeiro fôlego, tal e qual o choro do bebé no instante do nascimento - de facto, elas estão a nascer para qualquer coisa.

O Amante de Um Dia é, essencialmente, um olhar sobre as figuras femininas que acabámos de referir: Ariane é a aluna e amante de um professor, Jeanne é a filha desse professor, que fez as malas e regressou para casa depois de umas atribulações com o namorado. As duas têm a mesma idade (23 anos), e, para além de dividirem o teto, vão partilhar segredos e construir um vínculo dentro da assimetria das suas personalidades. Ariane gosta de ser "amante por um dia" - como anunciado no título - e Jeanne, mais romântica, não sabe lidar com a noção de infidelidade.

Ora aqui está uma das obsessões temáticas do cinema de Garrel, que se presta à ideia de um conjunto de ensaios sobre a natureza das relações amorosas e o modo como as personagens se expõem através delas. Daí que até a magnífica imagem a preto e branco (cortesia renovada do diretor de fotografia Renato Berta), com que Garrel nos ambienta nas manifestações da intimidade, funcione simultaneamente como forma de distanciação estética e veículo de realismo. Ou seja, mergulha-se tanto no "universo Garrel" como nas subtilezas que traçam o projeto dramático realista.

Com efeito, este é dos filmes em que se sente uma certa estrutura do argumento escrito a várias mãos - as mesmas colaborações do anterior À Sombra das Mulheres (Arlette Langmann, Caroline Deruas--Garrel e Jean-Claude Carrière) -, pela perfeição do triângulo desenhado entre pai, filha e amante. Um cenário de afetos que arreda quaisquer idealismos para se encher da sabedoria própria de um conto sem moral.

De resto, a família é uma linguagem intrínseca: para além da esposa de Garrel, cujo nome se adivinha entre os argumentistas, e depois de o filho Louis ter protagonizado Os Amantes Regulares (2005), A Fronteira do Amanhecer (2008), Un Été Brûlant (2011) e Ciúme (2013), é a vez de Esther Garrel entrar em grande plano num filme do pai. O Amante de Um Dia celebra-a neste papel da jovem Jeanne, como o ser mais frágil, desamparado e poético da paisagem humana.

Com um verdadeiro espírito artesanal e serena resistência, Philippe Garrel continua a ser uma voz singular nas estreias que nos vão chegando. Uma lufada de ar fresco que entra pela janela de um cinema de variações e cicatrizes interiores (tal como no título de um seu outro filme) cujo encanto se traduz nos detalhes mais ínfimos de um plano ou de um diálogo, como aquele em que Jeanne diz ao pai que esteve com uns amigos e falaram da guerra. Qual guerra? "A próxima", responde ela.