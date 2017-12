Pub

A banda norte-americana de rock Pearl Jam vai atuar em Portugal no dia 14 de julho próximo, no festival Alive de 2018, no Passeio Marítimo de Algés, anunciou hoje a promotora.

Este será a sexta vez que a banda de Seattle (EUA), liderada por Eddie Veder, atua em Portugal. O concerto irá encerrar a digressão europeia da banda de Eddie Vedder, que arranca em junho, em Amesterdão, e vai contar com 14 espetáculos pela Europa.

Desde Ten, o primeiro álbum, lançado em 1991, o grupo já vendeu mais de 60 milhões de discos em todo o mundo. O último álbum da banda, Lightning Bolt, foi lançado em 2013. Na altura a digressão não passou por Portugal.

O festival Nos Alive decorrerá de 12 a 14 de julho em Oeiras e, além dos Pearl Jam, conta com confirmações de presença de , Future Islands, Mallu Magalhães, Real Estate, The National e Wolf Alice.

De acordo com a promotora, a edição do Alive deste ano foi a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado a três meses da abertura de portas.

Outros festivais

Ainda a largos meses do calendário preenchido de festivais de verão, algumas promotoras têm vindo a anunciar alguns nomes para as próximas edições, sobretudo por causa da venda antecipada de bilhetes e passes por altura do Natal.

Hoje, o festival EDPCoolJazz revelou o primeiro nome de 2018, com o músico norte-americano Gregory Porter escalado para atuar a 20 de julho no Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras.

Bruno Mars foi o primeiro, e até agora único, nome anunciado para o Rock in Rio Lisboa, que ocupará o Parque da Bela Vista nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho.

Na área do metal, a próxima edição do Barroselas Me-talfest, a decorrer de 27 a 29 de abril, vai contar com nomes como os norte-americanos Suffocation, os noruegueses Carpathian Forest e os suecos Nifelheim, enquanto o festival de Vagos já anunciou Cradle of Filth, Converge, Ensiferum e Dragonforce, entre outros.

Ainda sem nomes anunciados, o festival Nos Primavera Sound, de 07 a 09 de junho no Porto, já esgotou o primeiro lote de passes mais baratos, a 85 euros.

O Super Bock Super Rock, marcado de 19 a 21 de julho, e o Vodafone Paredes de Coura, de 15 a 18 de agosto, não têm ainda artistas anunciados.