BEUYS Andres Veiel

O mínimo que se pode dizer da arte do alemão Joseph Beuys (1921-1986) é que não pode ser reduzida a um conjunto de obras para expor em qualquer espaço tradicional...

As suas esculturas ou instalações envolveram sempre modos muito particulares, poéticos e provocatórios, de ocupação dos lugares, fossem eles institucionais ou do espaço público.

O documentário de Andres Veiel distingue-se, justamente, pela capacidade de nos conduzir no interior desse universo em que o gesto criativo se confunde com o discurso político, no limite, apostando em discutir as formas tradicionais de fazer política.

A coleção de materiais de arquivo - incluindo algumas surpreendentes entrevistas televisivas - é tratada com especial cuidado, funcionando como um verdadeiro roteiro biográfico e, de alguma maneira, autobiográfico.

Classificação: *** bom