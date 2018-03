Pub

ÚLTIMAS CONVERSAS Eduardo Coutinho

Nome importante do documentarismo brasileiro, Eduardo Coutinho (1933-2014) concluiu a sua filmografia com estas Últimas Conversas, com a respetiva montagem a ser terminada por João Moreira Salles (cujo filme No Intenso Agora chega também esta semana às salas escuras).

É um filme estranho, quanto mais não seja porque, de acordo com as declarações de Coutinho, na cena de abertura, ele é o primeiro a ter dúvidas sobre o dispositivo de entrevistas, com jovens estudantes, montado para a construção do filme; em qualquer caso, tal dispositivo dá origem a uma série de momentos insólitos, entre o anedótico e o dramático, acumulando detalhes sobre o próprio conceito de "juventude".

A par da estreia, são exibidos mais dois títulos do realizador: Edifício Master (2002) e Jogo de Cena (2007).

Classificação: ** com interesse