ELE VEM À NOITE Trey Edward Shults

Muitos filmes de terror contemporâneos padecem de um misto de formalismo e narcisismo: partem de alguma premissa, forte e sugestiva, depois dispensando qualquer genuíno trabalho de argumento.

Este It Comes at Night é mais um ameaçado por esse infantilismo narrativo, mesmo se os resultados acabam por superar os lugares-comuns do género. Trata-se de encenar uma situação apocalíptica (uma peste parece assolar o planeta...) em que cada unidade familiar tende a funcionar como uma verdadeira fortaleza.

Trey Edward Shults distingue-se, sobretudo, como um invulgar gestor das tensões espaciais, nesse aspeto demarcando-se dos filmes que confundem a agitação da câmara com a criação de emoção por uma vez, a quietude da câmara, tanto quanto os seus elegantes movimentos, está ao serviço do clima dramático.

Classificação: *** bom