O realizador japonês Hirokazu Kore-eda venceu neste sábado a Palma de Ouro, prémio maior do Festival de Cinema de Cannes, com Shoplifters (Manbiki Kazoku no original). Em 2013, Kore-eda ganhou o Prémio do Júri com Tal Pai, Tal Filho.

Conheça o palmarés da 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes. O júri da 71.ª edição foi presidido pela atriz Cate Blanchett

Grande Prémio

Spike Lee, Blackkklansman

Prémio do Júri

Capharnaüm, de Nadine Labaki

Palma de Ouro Especial

Jean-Luc Godard, Le Livre d'Image

Prémio de Realização

Paweł Pawlikowski, Cold War

Melhor Ator

Marcello Fonte em Dogman

Melhor Atriz

Samal Yeslyamova, em Ayka

Melhor Argumento (ex-aequo)

Alice Rohrwacher, Happy as Lazzaro

Jafar Panahi, 3 Faces

Câmera de Ouro

Lukas Dhont, Girl

Palma de Ouro para Curta-metragem

Charles Williams, All These Creatures