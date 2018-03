Pub

Sam Rockwell venceu este domingo o Óscar de melhor ator secundário pela sua interpretação em "Três Cartazes à Beira da Estrada", enquanto Allison Janney arrecadou o de melhor atriz secundária, pelo papel em "Eu, Tonya".

Nomeado pela primeira vez aos 49 anos, Sam Rockwell conquistou o galardão pelo seu desempenho como polícia racista e violento no filme "Três Cartazes à Beira da Estrada", de Martin McDonagh.

Por sua vez, Allison Janney, que também recebeu um Óscar pela primeira vez, foi distinguida pelo seu papel de mãe exigente no filme "Eu, Tonya", de Craig Gillespie. "Fiz tudo sozinha", brincou Janney no início do seu discurso, sem poupar elogios à equipa de "Eu, Tonya" e a Joanne Woodward, "pelo incentivo e generosidade" que a atriz de 88 anos teve na luta de Janney por uma carreira como atriz.

Sam Rockwell agradeceu, entre outros, ao ator Christopher Plummer -- o mais velho entre os nomeados para a mesma categoria --, à atriz Frances McDormand, com quem contracena, e ao pai, que promoveu o seu amor pelo cinema.

Além dos prémios para melhor ator e atriz secundários, foram entregues mais seis Óscares. Sem surpresas, "A Hora Mais Negra" venceu na categoria de melhor caracterização e "Linha Fantasma" na de melhor guarda-roupa.

Para esta categoria estava nomeado o luso-canadiano Luís Sequeira, que venceu o prémio do sindicato dos figurinistas, em fevereiro, pelo seu trabalho no filme "A Forma da Água".

A grande surpresa até ao momento foi o Óscar para melhor documentário, com "Icarus" a destacar-se como a primeira longa-metragem da Netflix a vencer qualquer prémio da academia. Emocionados, os realizadores Bryan Fogel e Dan Cogan sublinharam "a grande importância de dizer a verdade", fazendo referência aos movimentos #TimesUp e #MeToo.

"Dunkirk", de Christopher Nolan, nomeado para oito Óscares, levou o prémio de melhor montagem de som e melhor mistura de som.

O Óscar de melhor filme de animação foi para "Coco", de Lee Unkrich.

O filme que lidera as nomeações desta edição, "A Forma da Água", arrecadou o Óscar de melhor cenografia.

"Una Mujer Fantastica", um filme chileno, ganhou o Óscar para melhor filme estrangeiro. A longa metragem de Sebastián Lelio, que conta a história de uma jovem transexual, já havia sido premiado em Berlim.

